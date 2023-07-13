HİB'de yeni başkan Avdagiç oldu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katıldığı toplantıda Hizmet İhracatçıları Birliği’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)’nde yeni başkan Şekib Avdagiç oldu.İSTANBUL (İGFA)- Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, geçen yıl 90 milyar dolarlık ihracata imza atan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri ile bir araya geldi.

Hizmet ihracatının gelecek planları ve yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı toplantıda Hizmet İhracatçıları Birliği’nde yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu. HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat görevi İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç’e devretti.

Devir teslim töreni Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katıldığı toplantıda gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Ahmet Bolat’tan devraldı.

‘İHRACATÇILARIMIZ TAKDİRE ŞAYAN PERFORMANS GÖSTERİYOR’

Hizmet ihracatında yaşanan durumun ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Son 4 yıl içinde dünyada ve bölgemizde yaşanan salgınlara, savaşlara, ham madde ve enerji krizlerine rağmen, ihracatçılarımız, dünyanın her bir köşesinde var olma seferberliği ile takdire şayan bir performans gösteriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında 61 İhracatçı Birliğimiz ve 114 bini aşan ihracatçımız ile omuz omuza çalışıyoruz. Son 21 yılda uyguladığımız doğru ve etkili politikalarla ihracatımızda rekorlar kırdık. 2002’de 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımızı, 2022 sonunda 7 katına çıkardık. 2023 Ocak-Haziran döneminde 123,4 milyar dolara ulaşan ihracatımız için yıl sonunda 265 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

‘HİZMET İHRACATÇILARIMIZIN YANINDAYIZ’

Hizmet ihracatı hakkında da açıklamalar yapan Bakan Bolat, üretim ve ihracat üssü olan Türkiye’yi küresel ihracatın en güçlü aktörlerinin zirvesine taşıyacaklarının sözünü verdi.

Turizmden sağlık hizmetine; eğitimden taşımacılığa, bilişimden eğlence-kültür sektörüne kadar dinamik şekilde büyüyen hizmetler sektörümüzde ‘hizmet ihracatında lider ülke’ olmak için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Bolat, "2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2022 yılında tam 6,5 kat artışla 90,5 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı hizmet ihracatı hedefimizi ise 120 milyar dolar olarak belirledik. Hizmet sektörlerimizle ülkemize net döviz girdisi, istihdam artışı ve katma değer sağlayarak ekonomimize güç vermeye devam edeceğiz. Sektöre özgü yeni nesil hizmet ihracatı desteklerimizle hizmet ihracatçılarımızın yanındayız" diye konuştu.