Heykel Rotary ve Bursa Unesco Derneği güçlerini birleştirdi

Heykel Rotary ve Bursa Unesco Derneği, imzaladıkları protokol ile işbirliği kararı aldı. Uluslararası düzeyde iki büyük kuruluşun iş birliği anlaşması Bursa Misi Köyü’nde bulunan Bursa Unesco Dernek Merkezi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Unesco Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Özaslan ve Heykel Rotary Kulübü Başkanı Ozan Razgırat ile beraber Uluslararası Rotary 2440.Bölge Guvernörü Ayda Özeren, Guvernör Yardımcısı Mehmet Dal uzun süreli iş birliğini hedefleyen Toplum Birliği Sözleşmesi’ne imza attılar. Bu anlaşmayla iki STK, Bursa ve çevresine yönelik kültür, eğitim ve bilime yönelik olarak yapılacak etkinliklerde güçlerini birleştirmeyi hedefliyor.

Razgırat: “Güçlerimizi birleştirdik”

Heykel Rotary Kulübü Başkanı Ozan Razgırat, “Üye olarak Bursa Unesco Derneği’ne dahil olduktan sonra yapılan çalışmalardan bilgi sahibi olmamla, 19 yıldır içinde bulunduğum Rotary ile aynı amaç doğrultusunda yürüdüklerini gördüğümde neden güçleri birleştirmiyoruz gibi bir soru aklıma geldi. Bunun üzerine guvernörümüzün bir Bursa seyahati esnasında başkanımla tanıştırma fırsatı yakalayıp ortak konularda birleştiğimizi fark ettik” dedi. Zaten ulaşılmak istenen hedef aynı olduğunda gidilen yoların farklı olmasının bir önemi olmadığını vurgulayan Razgırat, “Ancak güçlü bir işbirliğiyle hedefe daha da yaklaşabiliriz diye düşündük ve bunun sonucunda harekete geçme kararı aldık. Anlaşma iki STK için de hayırlı olsun” dedi.

Özaslan: “Rotary ile kurulan bu köprü büyük fayda sağlayacak”

İmza töreninde konuşan Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özaslan, derneklerinin Bursa’da 1998 yılında kurulduğundan bu yana yerel ve uluslararası düzeyde bağlantılar kurduğunu, güçlü bir STK olarak kurumsal yapı inşa etme çalışmalarını anlattı. Misi Köyü’nde bulunan tarihi evin de restore edilmesi ve derneğe tahsis edilmesiyle binanın müze haline getirilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Özaslan, “Akreditasyon için Kültür Bakanlığı ve Avrupa Birliği nezdinde yapılan girişimlerin sonuç vermesiyle Misi’de bulunan tarihi evin müzeye çevrilmesine bakanlıktan onay alındı. Köklü ve dünya çapında topluma yönelik çalışmalarıyla bilinen Rotary kulüpleriyle yapılacak güç birliğinin Bursa’ya ve derneğimize çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Özeren: “Aynı kulvarda koşuyoruz”

Uluslararası Rotary 2440.Bölge Guvernörü Ayda Özeren ise barışa dostluk kanalıyla hizmet eden ve bunu 119 yıldır sürdüren bir sivil toplum örgütü olarak böyle bir işbirliği anlaşmasının kurumu adına onur verici olduğunu belirtti. Yaptığı insanlığa hizmet projeleriyle Birleşmiş Milletler’de delegesi bulunan ilk sivil toplum örgütünün Rotary olduğunu vurgulayan Özeren, aynı kulvarda koşan iki kurumun bayrağı birlikte taşımasının asıl amacımız olan dünya barışına katkı sağlamada önemli bir güç sağlayacağını ifade etti.