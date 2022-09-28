Her 10 aracın 8'inde Borçelik sacı var

Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, otomotiv sektörüne yönelik sac üretiminde yüzde 50’lere varan pazar payı ile liderliğini koruyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik, ürün çeşitliliği ve kalitesi, sektör ihtiyacına yönelik Ar-Ge faaliyetleri, müşteri teknik hizmetleri, zamanında teslimat ve Kerim Çelik markası altında sunduğu çelik servis merkezi hizmeti ile otomotiv üreticilerinin tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’deki OEM’lerin büyük çoğunluğuna çelik ürünleri sunan şirket, otomotiv sektöründe en fazla çelik tedariki sağlayan lider marka konumunda bulunuyor.

Borçelik’in 2021 yılında otomotiv sektörü özelinde yüzde 50’lere varan pazar payına ulaştığını belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Borçelik olarak otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere lokomotif sanayilerimizin vazgeçilmez stratejik tedarikçisi olmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada malzemede farklılaşıyor, kaliteli ürünlerimiz, değişen ihtiyaçları karşılayabilmemize olanak sağlayan esnekliğimiz ve yenilikçi bakış açımızla markalarımıza değer katıyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji sayesinde yeni malzemeler üretmeye odaklanıyor böylelikle ithal ikamenin önüne geçmeye, ülkemizin dışa bağımlı olduğu alanları azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Borçelik’in otomotiv sektörüne yönelik üretimde sektör lideri olduğunu sözlerine ekleyen Çakır değerlendirmesinde, 2021 yılında Türkiye‘de üretilen yaklaşık 1 milyon 332 bin aracın yüzde 80’inde Borçelik sacı kullanıldığını belirterek, "Diğer bir deyişle ülkemizde üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik imzası var. Ülkemizdeki hemen hemen tüm OEM’lere çelik tedarikinde bulunuyoruz. Ford, Tofaş, Renault, Toyota ve Mercedes-Benz başta olmak üzere pek çok markayla iş birliği yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde en çok talebi gövde, şasi, iç aksamlar, koltuk ve destek-bağlantı parçaları için alıyoruz. Otomotiv alanında en çok galvanizli çeliğe ihtiyaç duyuluyor. Borçelik olarak da bu tip ürünlerde sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlık neticesinde sektörde kesintisiz liderliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.