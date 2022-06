Hem tatil hem de tedavi için 'güvenli' hizmet: Via Premium Travel

Bursa’da faaliyetlerini sürdüren ve güçlü anlaşmalı hastane ağına sahip olan Via Premium Travel, güvenli ve konforlu sağlık hizmeti arayanların ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda hizmet veriyor.BURSA (İGFA) - Her yıl, dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce insanın turist olarak geldiği Türkiye, sahip olduğu eşsiz coğrafi zenginliklerinin yanı sıra sağlık turizminde de dünya çapında potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye’nin bu eşsiz zenginliklerinin tadını çıkarırken hem tatil hem de tedavi yaptırmak isteyenler için Via Premium Travel, tüm branşlarda ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

Konusunda uzman hekimler ve turizm profesyonellerinden aldığı güçle, hasta ve hasta yakınları için uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet sunan Via Premium, sağlığını kalite ve konfora emanet etmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Via Premium Travel Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet politikasıyla, insan sağlığına değer katmayı ilke edindiklerini söyledi.

TURSAB A sınıfı tur yetki belgesine ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetki belgesine sahip olduklarını ifade eden Yılmaz,“Profesyonel bir sağlık turizmi aracı kurumu olarak,uluslararası standartlarda ve Türk misafirperverliği ile hizmet vermekteyiz. Sağlık hizmetinden ulaşıma, konaklamadan tercümana kadar, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda ‘memnuniyet’ ve ‘kalite’ öncelikleriyle hareket ediyoruz.Misafirlerimizin evlerine mutlu ve sağlıklı bir şekilde dönmesi için her türlü hizmeti titizlikle yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.