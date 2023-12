Hem firmalar, hem de girişimciler ter dökecek

Genç girişimcilerin birbirinden ilginç ve yenilikçi projeleri ile yer aldığı TechXtile Start Up Challenge ve Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği’ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanların yarıştığı İnovasyon Ligi yeni projelere kapılarını açıyor.BURSA (İGFA) - Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon rüzgarı estiren ve son yıllarda elde ettiği başarılarla sektörde girişimcilik ekosisteminin yerleşmesine katkı sağlayan TechXtile Start Up Challenge 5. kez start alıyor. Başvuru sürecini tamamlayan girişimciler, 2 gün süren interaktif genel girişimcilik eğitimlerine katılarak hem süreç hakkında bilgi aldılar hem de kendi projelerini kısaca tanıtma şansı yakaladılar.

Program Koordinatörü Ufuk Batum Moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitime, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’de katılarak genç girişimcilere seslendi.

Girişimcilerin potansiyelini desteklemek ve yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmelerine imkân sağlamak için TechXtile Start-Up Challenge programını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Pınar Taşdelen Engin, “Firmaların artık her şeyi entegre ve in house yapma çağının çoktan geçtiğine inanıyorum. Büyük firmalar da girişimci startuplarla ortak proje geliştirerek çok daha çabuk problemlere çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu program da sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan genç girişimcilerimizin önündeki kapıları aralamak için tasarlandı. TechXtile Start-Up Challenge ile amacımız; sadece bir program değil, aynı zamanda bir fırsatlar platformu oluşturmak. Yaratıcı projelere ev sahipliği yaparak ticarileşme süreçlerine destek vermek ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olmak” dedi.

Türkiye genelinde girişimcilerin tekstil ve hazır giyim sektörüne dokunan fikir ve projeleriyle başvuru yaptığı program, bir yıla yayılan çok geniş bir eğitim ve eleme sürecini kapsıyor. Henüz fikir aşamasında olan girişimler (Level Up) ve fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimler (Scale Up) olmak üzere iki ana kategoride değerlendirmelerin yapıldığı programda özel ödüller de dikkat çekiyor. Verilen eğitimler ve yönlendirmelerle şekillenen girişimler final aşamasına kadar ilerlemek için mücadele ederken, program her iki kategoriden ayrı ayrı 3 girişimin seçilmesiyle farlı bir boyut kazanıyor. Dereceye girenler, bir girişimci için çok değerli ödülleri kazanmanın yanı sıra Türkiye genelindeki tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarla buluşturularak iş birliği ve yatırım imkanları sağlanıyor.

İNOVASYON LİGİ’NDE BAŞVURULAR BAŞLADI!

Genç girişimcilerin yanı sıra sektördeki firmaların inovatif projeleri de ödülle taçlandırılacak.

Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği’ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanların katıldığı İnovasyon Ligi için ise başvurular alınmaya başladı. Bu yıl İnovasyon Ligi’nde yarışmak isteyen firma temsilcileri yine Ufuk Batum moderatörlüğünde düzenlenen online toplantıya katılarak süreçle ilgili bilgi aldılar. Geçtiğimiz yıllarda İnovasyon Ligi’ne katılan birçok firmanın bu yıl da toplantıya katılması ve programa ilgi göstermesi dikkat çekti. UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Kandil’in tüm katılımcılara başarılar dilediği toplantıda firma temsilcileri de sektöre yönelik inovatif projelerini tanıttılar.

Şirketleri inovasyon projesi bazında ödüllendirmek ve program sonu verilen ödüllerle firmaların inovasyon kapasitesini desteklemeyi amaçlayan program için 25 Aralık’ta başlayan başvurular 28 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Alanında uzman jüri üyelerince yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren 10 firma 2024 Mart ayında açıklanarak düzenlenen törenle ödüller sahiplerini bulacak.