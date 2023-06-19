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HEKKOP girişim kadınların ufkunu açıyor

EKONOMİ 19.06.2023, 08:15
HEKKOP girişim kadınların ufkunu açıyor

Türkiye Yüzyılı'nın güçlü kadınlarının fuarı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi (HEKKOP) standını Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, üreten kadınların ürünlerini sergiledikleri Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’na tüm Kayserilileri davet etti.

Emekle üretip gururla kazanan kadınların el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği ve 16-25 Haziran tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan fuara, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, sosyal medya fenomenleri ve kadın kooperatiflerinin üyeleri katıldı.

Kayseri’nin tüm ilçelerinde faaliyet gösteren 22 kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin sergilendiği fuarda Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de (HEKKOP) açtığı stant ile ürünleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda HEKKOP’u ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Başkan, burada yaptığı açıklamada;

“Kayseri’de faaliyet gösteren 22 kooperatifimizdeki kadın girişimcilerimiz ortaya çıkardıkları eserleri fuar alanında hem sergiliyorlar hem de satış yapıyorlar. Hacılar olarak Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HEKKOP) olarak katıldık. Yaklaşık bir yıl önce kurulan kooperatifimiz, bugün ürün çeşitliliğini fuarda gördüğümüz gibi artırmış durumda. Ağırlıklı olarak gıda bulunmakta. Reçelimizin her çeşidini ve kuru meyveleri görüyoruz. Kurabiyelerimiz, özellikle duman kurabiyemizi ben tüm Kayseri’ye denemelerini tavsiye ediyorum. Kooperatifimiz gayretli çalışkan hanımlarımızdan kurulu. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde, belediyemiz işbirliğinde kurulduğu günden beri hep yanlarında olmaya çalıştık. Bugün de burada üzerimize düşen ne varsa yapmaya, hem de hayırlı olsuna, kazançlarına bereket dilemek üzerine geldik. 16-25 Haziran tarihleri arasında bütün Kayseri’yi hatta bütün Anadolu’yu buraya bekliyoruz. Buyursun gelsinler. 22 kooperatifimizin ürünlerini burada görsünler, sağlıklı bir şekilde de mutfaklarında sevdiklerine ikram etsinler. Hayırlı olsun, Hanımlarımızın emeklerine yüreklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Hacılar Kaymakamı Burak Detlioğlu ise; “Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in Kayseri’ye gelmesiyle beraber Afyon’da kurduğu gibi burada da bir kadın kooperatiflerinin gelişimi ile alakalı ataklarda bulundu. Bizler de hem belediye olarak hem de Kaymakamlık olarak tüm sivil toplum kuruluşları olarak hep beraber gönülden katılım gösterdik. Sayın Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Burada gerçekten bizleri her konuda destekledi. Kayseri’nin kadın olsun erkek olsun gerçekten çalışkanlığıyla meşhur insanlar olduğunu biliyoruz. Hacılar düşünülemeyeni düşünen, yapılamayanı yapan bir ilçe. Bunu burada kadın kooperatifi bazında diyabetik reçel olarak görmekteyiz. Türkiye’de ilk defa bir kadın kooperatifi diyabetik reçel üretiyor. Buradan da reçelimizin tanıtımını yapmış olalım. Burada her türlü girişimlere karşı biriz, beraberiz. Tüm hemşerilerimizi standımıza bekliyoruz.” Dedi.

22 kadın kooperatifindeki kadınların ürettiği ürünler, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 16-25 Haziran tarihlerinde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

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