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Heimtextil’e Bursa damgası

EKONOMİ 12.01.2024, 09:27
Heimtextil’e Bursa damgası

Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Bursalı firmalar Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Fuarı’na katıldı. Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, maliyet baskısı ve Uzakdoğu kıskacından, katma değerli üretimle çıkacaklarına inandıklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Frankfurt’ta 9 Ocak’ta kapılarını açan Heimtextil Fuarı, ev tekstili sektörü temsilcilerini ağırladı.

Fuarda özellikle başta Çin ve Hindistan’dan gelen katılımcı firmalar yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan KFA Fuarcılık organizasyonuyla da 50’den fazla Bursalı firma fuara katılım sağladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli bir üretim deneyimine sahip olduğunu söyledi. Özellikle ev tekstili sektörünün 5 milyar dolara yaklaşan dış satımı ve 8 doları aşan kilogram başı ortalama ihracat değerine ulaştığını ifade eden İbrahim Burkay, sektör temsilcilerinin üretim yetenekleri ve ihracat başarılarıyla Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 50’yi aşkın firmanın da fuarda yer aldığını belirten Başkan Burkay, Türk firmalarının tasarım ve kaliteyi birleştiren ürünleriyle fuarda ön plana çıktığını söyledi. BTSO liderliğinde katma değerli üretimden yurt dışı iş fuar organizasyonlarına, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı projelerden alım heyetlerine kadar sektörü küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlayan birçok örnek çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan İbrahim Burkay, TETSİAD ile işbirliğinde KFA Fuarcılık organizasyonunda ev tekstili sektörüne yönelik düzenlenen HOMETEX Fuarı’nın da sektöre güç kattığını kaydetti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ise tekstil sektöründe yaşanan zorluklara karşı mücadeleyi asla elden bırakmayacaklarını vurguladı.

Oçak, konuşmasında, burada hem Bursalı, hem de ülke genelindeki meslektaşların ürünlerini sergilerken mücadelelerini de sürdürdüğünü belirterek, "Türk tekstilinde artık üçüncü hatta dördüncü kuşaklar işleri devralmaya başladı" diyen Oçak, "Sektörümüzün çok ciddi birikimi var. Büyük katma değerli ürünler yapabiliyoruz. Yüksek teknolojiyi kullanabiliyoruz. Hammaddede ve makinede, bilgi birikiminde yenilikleri yakından takip ediyoruz. Türk tekstili, bu birikim ve yetenek havuzuyla geriye değil, ileriye doğru gidecek bir yapıda. Bizim bir mottomuz var, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür.’ Bizler işlerimizi büyüterek, Bursamızın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” Türk ev tekstili için HOMETEX’in önemine de değinen Ufuk Oçak, “Başarımızı ve gerçek gücümüzü HOMETEX’te sergiliyoruz. Sektör temsilcilerimiz İstanbul’da 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuar için şimdiden hazırlıklarına başladı. Bizim için HOMETEX dünyanın bir numaralı fuarı oldu.” diye konuştu.

Minteks şirket ortağı ve Genel Müdürü İhsan İrman, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, pandemi döneminde yaşadığımız durgunluğun ardından alıcılarda bir iştah gördükleri

Bu arada Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

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