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Heımtextıl Fuarı’nda Türk firmalar fark yarattı

EKONOMİ 03.07.2022, 11:20
Heımtextıl Fuarı’nda Türk firmalar fark yarattı

Bursalı firmalar; dünyanın dört bir yanından alıcılar ve tedarikçileri buluşturan ev tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından Almanya’daki Heimtextil Fuarının yaz özel edisyonuna damga vurdu.

BURSA (İGFA) - Mekan ve ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan ve 51’incisi düzenlenen Heimtextil’de Bursalı firmalar, ürünleri ve stantlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Ev Tekstili Tasarım Yarışması finalistlerinin ve Türk firmaların özgün tasarımlarının yer aldığı UTİB’in etkinlik standı da yine ilgi odağı oldu.

Heimtextil Frankfurt 2022 Fuarı, 21-24 Haziran 2022 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yaza özel olarak, Techtextil ve Texprocess Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenen ve 60 binin üzerinde katılımcı ile 866 firmanın katıldığı fuarda,. Ev tekstili ve giyimlik kumaşta contract business alanında dünya trendlerini ve tasarımlarını belirleyebilecek geniş ürün gamının yanı sıra son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikleri de tanıtan Türk tekstil firmaları; dünyanın dört bir yanından fuara katılan ziyaretçi, katılımcı ve alıcılarla bir araya gelerek dekoratif kumaşlardan perdelere, mobilya kumaşlarından halı ve döşemelere, yastık kılıflarından yatak ve masa örtülerine, havlulardan banyo paspası, halı ve perdelerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu tanıtma fırsatını yakaladı.

2022’nin trendlerin belirlendiği; çeşitli ülkelerden profesyonel alıcıların, tasarımcıların, stilistlerin ve öğrencilerin de katıldığı fuarda, Türk firmalarının yenilikçi ve sürdürülebilir tasarımlarından oluşan en son trend ürünlerinden örnekler sergilendi. Sürdürülebilir tekstil ürünlerinin yer aldığı UTİB etkinlik alanı, Avrupa başta olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Amerika ülkelerinden 3 binin üzerinde ziyaretçi ağırlarken, UTİB Ev Tekstili yarışması ürünlerinin sergilendiği alan katılımcılardan tam not aldı. Türkiye Frankfurt Başkonsolos Yardımcısı Gürol Baş, Türkiye Frankfurt Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ile Yönetim Kurulu üyeleri de UTİB tarafından organize edilen Türkiye Ev Tekstili standını ziyaret etti.

Heimtextil Frankfurt 2022 Fuarı’nın dünya ev ve mekân tekstilleri sektörünün en geniş kapsamlı ve büyük uluslararası ticaret fuarı konumunda olduğunu hatırlatan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektör paydaşlarının en son ürün, trend, teknoloji, tasarım ve güncel gelişmeleri burada paylaştığını belirtti. Başkan Engin, “Türkiye ev tekstili sektörü, Almanya’nın ihracat değeri bakımından en büyük 2’nci tedarikçisi konumunda bulunuyor. Ülkemizin bu pazarda yüzde 14 gibi çok önemli düzeyde pazar payı mevcut. 2021 yılında Türkiye ev tekstili ihracatı, yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ülkemiz yine dünyanın en büyük ilk dört ev tekstili ihracatçısından biri oldu. Sonuç olarak; günümüzde ev ve mekân tekstilleri denildiğinde Türkiye dünya pazarlarında akla ilk gelen ülkelerden biridir ve artık dünyada ev tekstili sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği bir merkez haline geldi” dedi. Uluslararası trend konseyi tarafından belirlenen 2022-2023 sezonun son trendlerinin sergilendiği ve 4 gün süren fuar, önemli konuşmacılara ile konferanslara da ev sahipliği yaptı. Eş zamanlı olarak düzenlenen Heimtextil Summer Special, Techtextil, Texprocess fuarlarına toplam 117 katılımcı ülke, yaklaşık 63.000 ziyaretçi ve 2.300 katılımcı ile Frankfurt fuar merkezinde uluslararası tekstil fuarlarının pandemiden sonra yeniden parlak bir şekilde başlatılması sağlandı. Türkiye, İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Pakistan ve ABD üç etkinliğin tamamında katılım sayılarında ilk sırada yer aldı. Her üç iş platformunda da, hızlı sipariş aktivitesi ve yüksek ziyaretçi kalitesi ve memnuniyetine ek olarak yoğun pozitif enerji özellikle dikkat çekti.

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