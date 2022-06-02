'Hazır tabak' çeşitlerini artırıyor

Tat Gıda, tüketicilerin gün geçtikçe artan hız, pratiklik ve sağlıklı yemek arayışını dikkate alarak yeniliklerine bir halka daha ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin güven markası olan Tat Gıda, “Aç-Ye” konserve ürünleriyle lider olduğu hazır yemek kategorisini “Tat Hazır Tabak” ile büyütmeyi hedefliyor.

Mutfaklarda güvenle tüketilen ürünleriyle hayatı kolaylaştırırken, tüketicisine yeni lezzetler sunan Tat’ın “Hazır Tabak” ürün ailesi, Türk mutfağından geleneksel lezzetler ve Türkiye’de ilk olan tüketime hazır Bowl ürünlerinden oluşuyor.

Tat Gıda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Süzme, geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemeklerini inovatif bir yaklaşımla çevreci ve pratik hazır tabaklarda tüketicimize sunarak, bir kez daha güvendikleri Tat kalitesinin ve özeninin altına imzalarını attıklarını söyledi. Süzme, lider oldukları hazır yemek kategorisinde “Tat Hazır Tabak” ile çeşit, kalite ve lezzet çıtasını bambaşka bir noktaya taşıyor, dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen herkese pratik öğünler sunduklarını kaydetti.