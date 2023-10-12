Hazır giyim sektörü dönüşümle devam edecek

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen, hazır giyim sektörünün en büyük buluşması olan İstanbul Hazır Giyim Konferansı kapılarını 16. kez açtı.İSTANBUL (İGFA) - Hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Hazır Giyim Konferansı, dünyanın önde gelen markalarını, alım ofislerini, yerel üreticileri ve sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Transformative Journey (Dönüştürücü Yolculuk) teması ile düzenlenen etkinliğin açılışını TGSD Başkanı Ramazan Kaya, Uluslararası Giyim Federasyonu Başkanı & TGSD Konferans Komitesi Lideri Cem Altan, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve TİM & İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe yaptı.

Salgının, savaşların, iklim değişikliğinin, yeni nesillerin alışkanlıklarının etkisi ile yeni dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Bu süreç endüstriler, sanayiler ve sektörler için stratejik bir ikilem yaratıyor: Eskisi gibi mi devam edeceğiz yoksa dönüşerek mi devam edeceğiz? Biz Türk hazır giyim sektörü için ‘dönüşerek devam’ etmenin kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Bu dönüşümün uzun ve zorlu olacağını da biliyoruz. Firmalarımız, alışkanlıklarımızı ve iş yapma şekillerimiz dönüşecek çünkü başarı için başka şansımız yok. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkmaya son derece hazır ve kararlıyız” dedi.

“İHRACATIMIZIN ADET BAZLI AZALACAĞINI ÖNGÖRÜYORSAK KATMA DEĞERE YÖNELECEĞİZ”

Dönüşüm sürecinde başarıyı getirecek en önemli unsurun sektörün esnek yapısı olduğunu ifade eden Kaya, “Eskiden esneklik denildiği zaman yalnızca üretime odaklanıyorduk. Oysa günümüzde yönetim süreçlerimizden organizasyon yapılarımıza, insan kaynağımızdan tedarik ağımıza her alanda esnek bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Öte yandan eğer üretim ve ihracatımızda adetlerin azalacağını öngörüyorsak daha yüksek katma değerli ürünlere yöneleceğiz. İşletmelerimizde bundan sonraki yatırımları adet artırmak için değil değer artırmak için yapacağız. Hızımızı, lojistik yetkinliklerimizi, pazar ve ürün çeşitliliklerimizi daha da artıracağız" dedi.

Değişim ve dönüşümün sürecinde kamudan beklentilerinin yalnızca finansal olmadığının altını çizen Kaya, “Destek beklentimiz özellikle iş modellerimizin değişmesinin de etkisiyle Ar-Ge, tasarım ve pazarlamayı da kapsıyor. Yine bu desteğin yalnızca kısa değil orta ve uzun vadeli olmasını da önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin kalkınması ve toplumun refah düzeyinin artması için en önemli unsurlardan birinin fabrikalar olduğunu ifade eden TGSD Başkanı Sanem Dikmen de, hazır giyim sektörünün oluşturduğu istihdam, üretim ve katma değer ile her zaman önemli olduğunu kaydetti.