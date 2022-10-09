Hazine ve Maliye Bakanlığı: Enerjide artan maliyetleri karşıladık

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz ile ilgili, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada desteklerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Bakanlık, paylaşımında, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/HMBakanligi/status/1579050714000953344