"Hazine'nin sosyal yatırımı, ekonomik değere dönüşecek"

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte başlatacaklarını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emekli, işçi, öğrenci, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için büyük ölçekli bir bütçe ayırdıklarını duyurarak, toplam 250 bin konut inşa edeceklerini açıkladı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacaklarını söyledi.

"Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz" diyen Bakan Nebati, "Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1569265581492404224