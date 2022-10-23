Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlükte

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkarıldığını, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarıldığını anımsattı.

Bakan Nebati, "Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1584090022797807617