Hazine'den vergi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranının 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan arttığı belirtildi.

Bazı basın ve yayın organlarında vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığına ilişkin haberlerden ötürü kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama ihtiyacı duyulduğunun altı çizilen açıklamada, "Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarları; geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve yine geçmiş yıllara ilişkin tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde geçmişten gelen alacaklar her yıl tahakkuk tutarlarına eklenmekte ve Tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranlar düşük gözükmektedir. Oysa her yılı geçmişten bağımsız değerlendirip, o yılda tahakkuk eden alacakları yine o yılda tahsil edilen alacaklara oranladığımızda gerçek tahsilat performansına ulaşılması mümkün bulunmaktadır" deniledi.

Bakanlık açıklamasında detaylı bir tabloya da yer verdi.