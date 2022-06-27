Hazine: BDDK kararı 9 Haziran'ın devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi uygulamalarıyla ilgili alınan kararların, 9 Haziran'da "gelire endeksli senet" olarak bilinen kararların devamı niteliğinde olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA)- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan BDDK kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BDDK'nın yeni koşullarının 9 Haziran'da atılan adımların devamı olduğunu duyurdu.

Hatırlanacağı gibi Bakanlık, 9 Haziran'da gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep toplama işleminin yapılacağını açıklamıştı.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan söz konusu tedbirlerin Türkiye'nin ekonomi modeli çevresinde oluşturulan selektif kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikte olduğunu belirten Bakanlık, "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.