Hazine arazileri 'enerji' verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarıma elverişsiz, atıl durumdaki 300 milyon metrekare Hazine arazisinin ekonomiye kazandırılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu atıl durumdaki, tarıma elverişsiz arazilere Rüzgar ve Güneş Enerjisi Santralleri'nin kurulacağını açıkladı.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje başlatıldığını ifade eden Bakan Kurum,300 milyon metrakare Hazine araizisine kurulacak santrallerle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacaklarını belirtti.

41 ilde 160 milyon metrakare arazinin ilana çıktığını, 140 milyon metrekarenin daha ilana çıkacağını belirten Bakan Kurum, uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ile tarımsal faaliyetlerde bulunanlar yararlanabileceği kaydedildi.