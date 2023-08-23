Hazine alacaklardan 2,1 milyar TL tahsilat yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine alacak stoklarının Temmuz ayı sonu itibariyle 25,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Alacak İstatistiklerini yayımladı.

31 Temmuz itibariyle yayımlanan verilerer göre Hazine Alacak stoku 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 25,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,5 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait olduğu kaydedildi.

2023 Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 2,1 milyar TL tahsilat gerçekleştiği bildilrildi.

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