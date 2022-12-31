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Hayvancılıkta 'kahraman'lık zor

EKONOMİ 31.12.2022, 12:36
Hayvancılıkta 'kahraman'lık zor

Kahramanmaraş ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas kuzu 2022 yılında yaptıkları çalışmalar ile alakalı bilgilendirmeler yaptı.Tural Şahbazlı (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Kahramanmaraş ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla birlik üyelerine arpa dağıtımının sürdüğünü belirterek, fiyat avantajı açısından çiftçiye sağlanan desteğin önemli olduğunu söyledi. Başkan Kuzu Tarım Bakanlığının yaptığı bu uygulamanın çiftçiler arasında sevinçle karşılandığını da belirtti.

Üreticilerin hayvanlarını indirimli arpalarla beslediklerini ifade eden kuzu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “2022 yılında toprak mahsulleri %20 indirimli 10 bin 54 ton arpa istihkakımız oldu. Kahramanmaraş koyun keçi Birliği olarak bütün ilçelere dağıtılmak sıfatıyla. Biz şu anda 11 ilçe de 11.’ci ayın 24'ünde beri arpa dağıtıyoruz, üreticimize buluşuyoruz. Günlük bir ilçeye Arpa veriyoruz. Yeni yılın ilk gününden itibaren de yine arpa başvurularını almaya devam edeceğiz.

“3 PROJE İLE NEFES ALDIK”

Bakanlığımızdan Allah razı olsun, bizlere 3 tane proje verdi. Bir tanesi ivesi, bir diğeri ise akkaraman projesi biz bunların altyapısını hazırladık. Birincisinin ikinci 5 yılı bitti. 2’cisinin birinci 5 yılı bitti. İkinci 5 yılına devam ediyoruz. Elit sürülerimiz var, taban sürülerimiz var. Yetiştirici kaynaklı biri gelirleri tam olmayınca biz bakanımıza yazı yazdık. Projenin kapatılmasını talep ettik. Devam etse sıkıntı görecek, zarar görecek, tabii ki bilgilerimizi ilettik. Devlete de üreticimize yöneticilerimize ilettik. 

“DİGER PROJELERİMİZİN LİDERİ BELLİ OLDU” 

Hayvancılığın, besiciliğin çok emek istediğini ve bu işi yapan insanların evine haftada bir gidebildiğini belirten Kahramanmaraş ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, “Bakanlığımızın bize verdiği diğer projelerimizin liderleri belli oldu. Yakında gelecek bunlar biri ivesi bir diğeri ise akkaraman. Biz diğer 3 projemizle devam edeceğiz. Diğer 3 projemizde belli oldu. Keçiyle devam edeceğiz, sıkıntımız yok şükür başvuru döneminde de başvurularımızı aldık. Başvurularda tabii ki başvurularda da çok eksiğimiz oldu. Geçen seneki başvurulara göre bu sene bizim hesabımıza göre Bin tane eksiğimiz oldu. Yani yetiştiricimizin 4’te biri bu işi girdilerin pahalı olduğu için bıraktı. Bizde elde olan Yetiştiricileri ayakta tutmaya çalışıyoruz” dedi. 

“GİRDİLER PAHALI, YETİŞTİRİCİLER BIRAKIYOR”

Her geçen gün Yetiştiricilerin azaldığını dile getiren Başkan Kuzu: Her geçen gün girdiler pahalılaşıyor. Yani atıyorum Avrupa saman geçen sene biz 2.600 liraya en yüksek fiyatta arpa verdik yetiştiricimize yıl boyu 10.000 ton aracılığı verdik. Bu sene 1 hamlede bize 10.000 ton verdiler tabii ki bakanlığımızın açıklaması 5250 liradan oldu bunun üstüne borsa ve KDV koydukları zaman 5.322 lira maliyet. Bize 5250 lira Toprak mahsulleri ofisimize geldiyse toprak mahsulleri ofisimiz ister istemez borsasını KDV sinin üstüne koyup bize veriyor. Biz de KDV koyup yetiştiriciye veriyoruz ekstra da 5-6 tane eleman tutup 5.396 liranın üstündeki 5.430 lira maliyet 24 lira bir küsür ediyor. Biz Cumartesi Pazar demiyor çalışıyoruz. 3 tane eleman tutuk ve ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. 

“DESTEK VEREN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Biz Projelerle Yetiştiricilerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz diyen Başkan Kuzu: “Tabii ki burada Tarım bakanımıza da TMO genel müdürümüze de, bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, cumhurbaşkanımıza, sektörün içinde bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepsine halkın huzurunda teşekkür ediyoruz Allah milletimize ve devletimize zarar vermesin hepimizin de yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“2023 HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Son olarak Başkan Kuzu: “Başta yetiştiricilerimiz ve üyelerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine 2023 yılının hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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