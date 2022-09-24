Hayvancılık sektörü Mustafakemalpaşa'da buluşacak

Hayvancılık ile Teknoloji’nin buluşma noktası Koyun- Keçi Ekipmanları Tanıtım Festivali Mustafakemalpaşa’da hazırlıklara başladı. Bursa İl Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiriciliği Birliği ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festivale ilçe halkından ilgi yoğun.BURSA (İGFA) - Güney Marmara’nın en büyük canlı hayvan pazarına sahip olan Mustafakemalpaşa’da, Karacabey, Susurluk, Büyükorhan, Manyas, Simav, Dursunbey ve Kepsut gibi bölgelerden gelen yetiştiriciler sayesinde tesis, sektörüne büyük kazanç sağlıyor. Hayvancılık ile teknolojiyi buluşturacak olan bu eşsiz buluşma Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sayesinde 6 sene sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

1-2 Ekim arası Kapalı Pazar Yer’inde yüzlerce hayvan severe ev sahipliği yapacak Mustafakemalpaşa Belediyesi, kadın ve erkek çobanların söyleşisi, padokların gezilmesi ve Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ikramı ile misafirlerine unutulmaz bir organizasyon yaşatacak.

Göreve geldiği günden beri Mustafakemalpaşa’yı tarım ve hayvancılıkta zirveye çıkaran projeleri hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’’ Tarım ve hayvancılık ilçemizin geçim kaynağı, ilçemizi hayvancılıkta nasıl ilerletiriz, teknolojiyle hayvancılığı buluşturup ekonomiye nasıl katkı sağlar bunun derdindeyiz. 6 yıl sonra yeniden bu eşsiz organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm hemşehrilerimi 1-2 Eylül arası Mustafakemalpaşa’ya bekliyorum.’’ Dedi.