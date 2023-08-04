Hayvancılık bitmesin diye balya balya destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ağır maliyetler karşısında zorlanan üreticiler için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Beylikova ve Çifteler ilçelerinde faaliyet gösteren hayvan üreticilerine saman balyası hibe edildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvan üreticileri için hayata geçirdiği projeler, can suyu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere yan destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” tüm hızıyla sürüyor. Beylikova ilçesinde faaliyet gösteren ve destek başvurusu yapan 28 hayvan üreticisine toplamda 1350 adet balya dağıtımı gerçekleştirildi. Beylikova’dan sonra dağıtımlar Çifteler ilçesi ile devam etti. Çifteler’de de 17 hayvan üreticisine toplam 850 adet balya dağıtıldı.

Üreticiler özellikle hayvan üretiminin balya ve yem fiyatları nedeniyle çok zor bir hale geldiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve ekibine çok teşekkür ederiz. Yem ve balya başta olmak üzere her geçen gün artan maliyetler karşısında hayvanlarımızı satmamak için direniyoruz. Bu verilen destek o nedenle bizim için çok önemli. Tüm emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederiz.” dediler.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek sağlanan desteklerin süreceğini vurguladı.