Hayvancılığı şaha kaldıracak tesis

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla her geçen gün üreticiye daha çok destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi; Havran’ın kırsal bölgelerinde yaygın olan boz ırk türünün devamlılığını sağlamak ve verimini artırmak amacıyla ilçeye boz ırk damızlık üretim tesisi kuracak.BALIKESİR (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Balıkesir’in; tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde işleyebilmek adına birçok projeyi hayata geçirerek 4,5 yılda üreticiye 300 milyon liranın üzerinde destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran’ın kırsal bölgelerinde yaygın olan boz ırk türünün devamlılığını sağlamak ve verimini artırmak amacıyla ilçeye boz ırk damızlık üretim tesisi kuracak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Havran Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havran Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek projeyle, ülkedeki yerli ırk büyükbaş azlığının önüne geçilecek ve yerli boz ırklar tüm ülkeye Balıkesir’den gidecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Havran’da uygun koşulları sağlayan 6 üreticiye bölgedeki hayvanların kanının tazelenmesi amacıyla ortalama ağırlığı 550 kilogram olan boz ırklar hibe edildi.

MEYVE FİDANLARI DEPREMZEDE ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLİYOR

Ayrıca bölgede geçimini meyve üreticiliğinden sağlayan çiftçilere de toplamda 6 bin adet badem ile bin adet limon fidanı dağıtıldı. Meyve fidanlarını Hatay’da depremzede üreticilerden temin eden Büyükşehir Belediyesi bir yandan da depremzede üreticilere destek sağlıyor.

BÖLGEDEKİ TÜM HAYVANLARIMIZIN VERİMİ ARTACAK

Havran’ın; Kazdağları ve Madra Dağı eteklerinde tarım ve hayvancılık açısından oldukça verimli bir ilçe olduğunu ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Boz ırk hayvancılık ilçemizin kırsal mahallelerinde yaygın olarak yapılıyor. Kendi coğrafi alanında gideri en az olan ve topraktan beslenebilen bir tür. Ülkemizde en lezzetli et türlerinden biri.Çünkü oksijenin suyun bol olduğu dağlarımızda kekik ve diğer otlarla besleniyor. Yıllar geçtikçe boz ırklarımız kan tazelenmediği için küçülmeye başladı. Biz de konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dan destek istedik. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde il ve ilçe tarım müdürlüklerimizle birlikte boz ırk geliştirme projemizi başlattık. İlerleyen dönemde bu kan değişimi bölgedeki tüm hayvanlarımızın verimini artıracak. Ayrıca meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilerimize verdiği desteklerden dolayı Yücel Yılmaz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BALIKESİR’İN PROJELERİ DİĞER İLLERE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Boz ırkın oldukça kıymetli ve milli bir ürün olduğunu dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Büyükbaş hayvan olarak yerli bir ırkımız yok boz ırk dışında. O yüzden boz ırkı Balıkesir’de Havran’da geliştirip, tüm Türkiye’ye mal edecek konuma bu projeyle getireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile şu anda 46 büyük projeyi yürütüyoruz. Havran’da peynir Çarşısı kuruyoruz. 3-4 ay içerisinde açılacak. Geçtiğimiz ay İl Müdürleri Toplantısı yaptık. Sayın Bakanımız, Balıkesir’de Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz projeler için hem teşekkür etti hem de diğer illere örnek gösterdi.” dedi.

YÜCEL YILMAZ’IN VİZYONUYLA TARIM VE HAYVANCILIK HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de tarım ve hayvancılığa en çok destek veren belediye olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin “Boz ırk geliştirme projesi kapsamında kuracağımız tesis, büyükbaş üretiminde hem şehir hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacak. Havran, meyvecilikte de çok güçlü bir ilçe. Bu yüzden üreticilerimize badem ve limon fidanları dağıtıyoruz. Bu fidanları da Hatay’dan depremzede üreticilerimizden temin ediyor, onlara da destek oluyoruz. Yücel Yılmaz Başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla, Balıkesir’de tarım ve hayvancılık her geçen gün gelişiyor, üreticilerimiz daha çok kar elde ediyor.” dedi.