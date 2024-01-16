Son Dakika

Hayvancılığı şaha kaldıracak tesis

EKONOMİ 16.01.2024, 08:13
Hayvancılığı şaha kaldıracak tesis

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla her geçen gün üreticiye daha çok destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi; Havran’ın kırsal bölgelerinde yaygın olan boz ırk türünün devamlılığını sağlamak ve verimini artırmak amacıyla ilçeye boz ırk damızlık üretim tesisi kuracak.BALIKESİR (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Balıkesir’in; tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde işleyebilmek adına birçok projeyi hayata geçirerek 4,5 yılda üreticiye 300 milyon liranın üzerinde destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran’ın kırsal bölgelerinde yaygın olan boz ırk türünün devamlılığını sağlamak ve verimini artırmak amacıyla ilçeye boz ırk damızlık üretim tesisi kuracak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Havran Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havran Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek projeyle, ülkedeki yerli ırk büyükbaş azlığının önüne geçilecek ve yerli boz ırklar tüm ülkeye Balıkesir’den gidecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Havran’da uygun koşulları sağlayan 6 üreticiye bölgedeki hayvanların kanının tazelenmesi amacıyla ortalama ağırlığı 550 kilogram olan boz ırklar hibe edildi. 

MEYVE FİDANLARI DEPREMZEDE ÜRETİCİLERDEN TEMİN EDİLİYOR

Ayrıca bölgede geçimini meyve üreticiliğinden sağlayan çiftçilere de toplamda 6 bin adet badem ile bin adet limon fidanı dağıtıldı. Meyve fidanlarını Hatay’da depremzede üreticilerden temin eden Büyükşehir Belediyesi bir yandan da depremzede üreticilere destek sağlıyor. 

BÖLGEDEKİ TÜM HAYVANLARIMIZIN VERİMİ ARTACAK

Havran’ın; Kazdağları ve Madra Dağı eteklerinde tarım ve hayvancılık açısından oldukça verimli bir ilçe olduğunu ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Boz ırk hayvancılık ilçemizin kırsal mahallelerinde yaygın olarak yapılıyor. Kendi coğrafi alanında gideri en az olan ve topraktan beslenebilen bir tür. Ülkemizde en lezzetli et türlerinden biri.Çünkü oksijenin suyun bol olduğu dağlarımızda kekik ve diğer otlarla besleniyor. Yıllar geçtikçe boz ırklarımız kan tazelenmediği için küçülmeye başladı. Biz de konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’dan destek istedik. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde il ve ilçe tarım müdürlüklerimizle birlikte boz ırk geliştirme projemizi başlattık. İlerleyen dönemde bu kan değişimi bölgedeki tüm hayvanlarımızın verimini artıracak. Ayrıca meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilerimize verdiği desteklerden dolayı Yücel Yılmaz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

BALIKESİR’İN PROJELERİ DİĞER İLLERE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Boz ırkın oldukça kıymetli ve milli bir ürün olduğunu dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Büyükbaş hayvan olarak yerli bir ırkımız yok boz ırk dışında. O yüzden boz ırkı Balıkesir’de Havran’da geliştirip, tüm Türkiye’ye mal edecek konuma bu projeyle getireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile şu anda 46 büyük projeyi yürütüyoruz. Havran’da peynir Çarşısı kuruyoruz. 3-4 ay içerisinde açılacak. Geçtiğimiz ay İl Müdürleri Toplantısı yaptık. Sayın Bakanımız, Balıkesir’de Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz projeler için hem teşekkür etti hem de diğer illere örnek gösterdi.” dedi. 

YÜCEL YILMAZ’IN VİZYONUYLA TARIM VE HAYVANCILIK HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de tarım ve hayvancılığa en çok destek veren belediye olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin “Boz ırk geliştirme projesi kapsamında kuracağımız tesis, büyükbaş üretiminde hem şehir hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacak. Havran, meyvecilikte de çok güçlü bir ilçe. Bu yüzden üreticilerimize badem ve limon fidanları dağıtıyoruz. Bu fidanları da Hatay’dan depremzede üreticilerimizden temin ediyor, onlara da destek oluyoruz. Yücel Yılmaz Başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla, Balıkesir’de tarım ve hayvancılık her geçen gün gelişiyor, üreticilerimiz daha çok kar elde ediyor.” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6