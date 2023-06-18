Hayvancılığa mineral taş desteği

Kırsal kalkınma hamlelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 binin üzerinde besicilik yapan işletmeye destek vererek 646.100 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın mineral taş ihtiyacını karşıladı.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi, tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini ekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kentteki küçük ve orta ölçekli işletmelerde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda mineral eksikliğini gidermeye yönelik mineral taşı destekleme projesi başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile yapılan projeyle, Denizli genelinde 27 bin 10 işletmede bulunan 446 bin 536 adet küçükbaş ve 199 bin 564 büyükbaş olmak üzere toplamda 646 bin 100 adet hayvanın mineral yalama taşı ihtiyacı karşılandı. Besi performansının artırılması amaçlanan mineral yalama taşı desteği ile küçükbaş-büyükbaş hayvanlarda iştah azalmasının, büyüme yavaşlamasının ve süt-et üretiminin düşmesinin giderilmesi hedeflenirken, hayvanların immun (savunma) sisteminin güçlendirilerek yetiştiricinin bu konuda farkındalığının da artacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayi ve turizm kenti Denizli’nin aynı zamanda çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi. Denizli’nin 2014 yılında “büyükşehir” statüsü kazanmasıyla birlikte kent genelinde kırsal kalkınmaya yönelik birçok destek verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Denizlili çiftçi ve üreticilerimize nefes aldıracak 50’nin üzerinde proje hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmek için gayretlerimiz sürüyor. Üreticimizin mineral taşı talebini de geri çevirmeyerek yanlarına olduk” dedi. Üretmenin çok kıymetli olduğunu, çiftçi ve yetiştiricilerin daha çok kazanmasının kendilerini de mutlu edeceğini işaret eden Başkan Zolan, “Üretim sizden destek bizden. İnşallah var gücümüzle üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.