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Hayvancılığa damızlık koç desteği

EKONOMİ 24.06.2023, 08:09
Hayvancılığa damızlık koç desteği

Küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin sürülerinde kalite ve verimin artması amacıyla geçen yıl 200 aileye 400 adet damızlık koç ve teke hibe desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 7,5 milyon liralık destek projesi ile 489 yetiştiriciye daha 978 adet damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmada da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirdiği Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesine bir yenisini ekledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen 7,5 milyon liralık proje ile 19 ilçedeki 489 yetiştiriciye hayvan başı 1.000 TL katkı bedeliyle 978 baş damızlık koç ve teke desteği verilecek. Bu kapsamda Çal, Çivril, Bekilli ve Baklan ilçelerini kapsayan damızlık koç ve teke dağıtım töreni Çal Canlı Hayvan Pazarı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Çal İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı.

Başkan Zolan’a teşekkür

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar açılış konuşmasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin çok önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. 47 bin kayıtlı çiftçiye hizmet verdiklerini, bunun yaklaşık 35 binine Başkan Osman Zolan’ın verdiği desteklerle birebir dokunduklarını işaret eden Çınar, “Bunun dışında 30 bin civarında bulunan büyükbaş ve küçükbaş işletmemizin neredeyse 25 binine ulaştık. Tüm bu destekler için Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise, çobanların üretimde çok önemli olduğunu ve mukaddes bir iş yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza tarıma ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sanki bir Büyükşehir Belediye Başkanı değil de köyden gelmiş, bir köylü çocuğu gibi bizlere destek veriyorsunuz. Onun için verdiğiniz destekler çok önemli” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir 50’nin üzerinde projeyle üreticiye destek verdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kendisinin de köyde doğup büyüdüğünü, küçük yaşta tarım ve hayvancılık işleriyle uğraştıklarını anlatarak, “Ben gerçekten köylü, çiftçi ve çoban kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları bilen ve bizzat hissetmiş biriyim. Bu noktada her zaman sizlerin destekçisi olmak için gayret sarf ettim” dedi. Tarım ve hayvancılık işiyle uğraşanların yaptıkları üretimle hayati bir iş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Siz üretmemiş olsanız bu ülke ayakta kalamaz. Onun için siz üreticiler çok kıymetisiniz. Bugüne kadar ülke ekonomisine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tohumdan tarımsal sulamaya, arıcılıktan zararlılarla mücadeleye 50’nin üzerinde projeyle üreticiye destek verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Tabi bundan da çok umutluyuz ve bunu sırf destek verelim diye değil üreticimizin, çiftçimizin neye ihtiyacı varsa bu konuda proje yapıyoruz” dedi.

19 ilçeye 978 adet damızlık koç ve teke desteği

Proje kapsamında 19 ilçemize 978 adet damızlık koç ve teke desteği sağlayacaklarını, bunun da küçükbaş hayvan sürülerinde kalite ve verimi artıracağını belirten Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz bu projeye bütçesinden 7,5 milyon liralık destek veriyor. Bu verdiğimiz 7,5 milyon liralık destek ileride ülke ekonomimize 75-100 milyon lira olarak geri dönecek. Biz bu destekle tulumbaya su koyuyoruz. Allah’ım işlerinizi hayırlı mübarek eylesin, bereketli olsun. İnşallah üretmeye, birlikte yürümeye devam edelim” dedi. Konuşmaların ardından damızlık koyun ve keçi desteği kura çekimi yapıldı. Daha sonra üreticilere küçükbaş hayvanları ile mineral yalama taşları Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından teslim edildi.

PROJE

“Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi” ile sürülerde kan tazeleyerek, damızlık değeri ve ikizlik oranı yüksek ırklar yaygınlaştırmak, akrabalı yetiştiriciliğin önüne geçmek, kırsaldan kente göçü önlemek, koyunculukta damızlık satan il konumuna gelerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefleniyor. Proje kapsamında 19 ilçeden başvuran 350 yetiştiriciye 700 baş Karya, İvesi, Pırıt ve Pırlak ırkı damızlık koç, 139 yetiştiriciye ise 278 baş Kıl Keçisi ırkı damızlık teke olmak üzere toplam 489 yetiştiriciye 978 baş damızlık koç ve teke desteği verilecek.

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