Hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hayvancılığı artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yönelik kırsal kalkınma desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde ekimi yapılan arpa, buğday, macar fiğ ve yulafı hasat eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; 8 ilçede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz yem desteğinde bulunacak. Hayvan yetiştiricileri, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.

Başkentte kırsal kalkınma hamlesini çeşitlendirerek sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı artırmak, hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yem desteğinde bulunacak.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde ABB’ye ait Tarım Kampüsü’nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak.

ONLİNE BAŞVURULAR 17 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15’er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.

Ankara’da ekonomik yönden zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmayı amaçlayan ABB, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuruları alacak.