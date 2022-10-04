Hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen arpa, buğday, Macar fiğ ve yulafın hasadından elde edilen kaba yem, 15’er balya olarak 6 ilçedeki küçükbaş yetiştiricilerine ücretsiz olarak dağıtıldı.ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma hamleleriyle tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek için yılın her mevsiminde çiftçilere destek olan ABB, sel felâketinden etkilenen yerli üreticilerden sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ihtiyaç sahibi hayvan yetiştiricilerine de ücretsiz kaba yem dağıtımı gerçekleştirdi.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ÜCRETSİZ YEM DESTEĞİ

Başkentte yağan yoğun yağmur sonrası oluşan sel felâketinden etkilenen yerli üreticilere destek olmak için 67 bin 500 kilogram kaba yem dağıtan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik olarak zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de unutmadı.

Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen arpa, buğday, Macar fiğ ve yulafın hasadından elde edilen kaba yemler Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde hayvan yetiştiricilerine 15’er balya olarak dağıtıldı.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma destekleriyle ayakta kaldıklarını belirten yerli üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ömer Kefli: “Ankara Büyükşehir Belediyesinden kaba yem talebinde bulundum. Ekipler kısa sürede geri dönüş yaptılar ve dağıtımını gerçekleştirdiler. Desteklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Fikret Akar: “İki yıldır çiftçilik yapıyorum. Ekonomik koşullardan dolayı kaba yem alımında zorlanıyordum. Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep ettim. Kısa bir süre içinde bana geri dönüş yaptılar. Bugün de ilçeme kadar gelip bana teslim ettiler.”

-Ahmet Atmaca: “Kurban Bayramı öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesinden kırsal mesajı gelmişti. Ondan sonra internetten bir talep formu doldurdum. Talebim kısa süre içinde kabul edildi. Bugün de yemleri aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Serkan Şentürk: “Kaba yem desteğine internet üzerinden başvuru yaptım. Sadece bir gün sonra yanıt geldi ve talebimin kabul edildiğini söylediler. Bugün de Kahramankazan’a gelip yemleri bana teslim ettiler.”

-Mustafa Yılmaz: “Kaba yem talebimizi kabul ettiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Yavuz Özkan: “Ankara Büyükşehir Belediyesinden telefonumuza kırsal mesajı geldi. Biz de başvurduk. Yemlerimiz bugün geldi. Çok mutluyuz.”

-Bahadır Arslan: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak kaba yem dağıttığını duydum. Ben de kayıt oldum ve talebim kabul edildi. Ekipler bugün Kızılcahamam’a gelerek yemleri dağıttı. Çok mutluyum.’’

-Osman Nuri Çelik: “Mahalle muhtarımız Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayvan yetiştiricilerine ücretsiz olarak kaba yem dağıttığını söyledi. Biz de bunun üzerine başvurduk ve talebimiz kabul edildi. Bugün de yemlerimiz bize teslim edildi.”