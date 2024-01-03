Hayvan yetiştiricilerine destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajının dağıtımına başladı. BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yetiştirilerek paketlenen mısır silajları 24 ilçede 40 yaş ve altı hayvan yetiştiricilerine dağıtılıyor.ANKARA (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerli üreticiye tohumdan fideye, mazottan gübreye kadar pek çok konuda destek veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajı desteği” sloganıyla BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda hasadı yapılıp paketlenen mısır silajlarını 40 yaş ve altı hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya başladı.

YÜZDE 100 HİBE

Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan Türkiye’nin en büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yetiştirilen mısır silajları 24 ilçede 247 kırsal mahalledeki üreticilere dağıtılıyor.

992,5 ton mısır silajı Hayvan Varlığı Belgesi ile İşletme Tescil Belgesine sahip 40 yaş ve altı 397 üreticiye yüzde 100 hibeyle dağıtılıyor.

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajlarını alan üreticiler, kendilerine ekonomik yönden destek olan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Âmine Tiftik: “Genç bir çiftçi olarak bize bu desteğin verilmesi o kadar büyük bir mükâfat ki… Bunu dışarıdan almaya kalksak nakliyesinde bile zorluk yaşıyoruz. Bizi her şekilde destekleyen, bize arpa ve ekin yardımında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Başkan’a teşekkür ederiz.”

-Aylin Yalın: “Bu mısır silajlarını dışarıdan almaya kalksak tanesine 2 bin lira ödeyecektik. Biz yüzde yüz hibeyle 5 tane aldık. Büyükşehir Belediyesine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim.”

-Osman Aytekin: “Desteklerden dolayı çok memnunuz. Her zaman yardımcı oluyorlar. Mazot alıyoruz, sıvı gübre alıyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun.”

-İsmail Demirhan: “15 tane büyükbaş hayvanım var. Bu hayvanlar için dışarıdan yem almaya kalksam 10 bin TL masraf yapmam gerekecekti. Bu çiftçi için yüzde 100 hibeli çok güzel bir destek. Çiftçileri düşündüğü için Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Başkan’a teşekkür ederim.”

-Ali Kocabaş: “Mansur Başkan’a kırsal kalkınma desteklerinden dolayı teşekkür ederim.”

-Emin Ali Arı: “15 büyükbaş hayvanım var. Mansur Başkan’ımızın verdiği desteklerden yararlandık. Bunu piyasadan almaya kalksak 2 bin 500-3 bin lira gibi bir fiyatı var. Ekonomimize katkısı oldu. Başkanımıza teşekkür ederim.”