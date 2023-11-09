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Hayvan üreticilerine önemli destek

EKONOMİ 09.11.2023, 07:28
Hayvan üreticilerine önemli destek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Kaba Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı Projesi’ kapsamında, Tarsus’ta yaşayan hayvan yetiştiricilerine kaba yem dağıtımı gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Tarımsal üretime yönelik destek ve hizmetleriyle Türkiye’de örnek teşkil eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle üreticinin yanında olmaya ve üretimden kopmayarak doğduğu yerde doymasına olanak sağlamaya devam ediyor. Her geçen gün artan girdi maliyetlerine üreticiyi ezdirmemek için destek sunan Büyükşehir, bu kez de Tarsuslu üreticilerin yanında oldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Kaba Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı Projesi’ kapsamında, Tarsus’ta yaşayan 101 hayvan yetiştiricisine kaba yem dağıtımı gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarsus Süt Ürünler Tarımsal Üreticileri Birliği’nin iş birliğiyle, birliğe kayıtlı 101 üreticiye 25 kg’lık çuvallarda, 5 bin kilogram üretici katkılı toplam 10 bin kilogram kaba yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

Proje ile bölgedeki üreticilerin hazır yeme olan bağımlılığını minimuma indirerek, girdi maliyetlerini düşürüp üreticinin gelirini artırmak ve girdi yüksekliği sebebiyle hayvancılıktan uzaklaşan insanları tekrar üretime geçirmek amaçlanıyor.

Seçkin: “Tohumdan gelen bitkinin enerji ve protein oranı çok yüksek”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, hayvan üreticilerine verilen tohumla birlikte girdi maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir kısmını biraz daha artırıp, ekonomik anlamda destek sağlayabilmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu bağlamda Tarsus Süt Üreticileri Birliği’ne kayıtlı 101 üreticiyle yapmış oldukları çalışmadan bahseden Seçkin, “Bu çalışma ile birlikte, halk arasında süt otu olarak bilinen Reygras tohumu dağıttık. Üreticiler tohumlarını ekip, yetiştirip ve sonrasında biçip, kendilerine uygun şekilde ister yaş ot olarak, ister silaj olarak, isterse de kuru ot olarak hayvanlarına yediriyorlar. Bu tohumdan gelen bitkinin enerji ve protein oranı oldukça yüksek olduğu için, hayvanların et ve süt üretimleri daha da artıyor ve kaliteli hale geliyor. Bu da çiftçilere artı bir avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı.

Avşar: “Proje ile üreticinin girdi maliyeti düşüyor”

Tarsus Süt Ürünler Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar ise, projeyi 4 yıldır Büyükşehir ile birlikte yürüttüklerini belirterek, “Üreticimizin girdi maliyetlerini düşürmek için güzel bir proje. Proje kapsamında 139 köydeki Tarsus Süt Üreticileri Birliği üyelerinin tamamına tohum dağıtıyoruz. Proje sayesinde kesif yemin kullanılması daha az oluyor. Az olduğu için de girdiler düşüyor ve üreticiye destek oluyor. Umarım bu projelerin devamı gelir, daha nice güzel projeler yaparız. Üreticilerimizin adına teşekkür ederim” dedi.

Üretici, verilen destekten memnun

Tohumdan çok memnun olduklarını ve 4 yıldır çok faydasını gördüklerini belirten Taşobası Mahallesi’nden üretici Duran Yazlık, “Ayda bir ton yem alıyorsak, 700 kiloya düşüyor. Mesela günde 2 kere yem veriyorsak, artık bir kere veriyoruz, onu da yarım veriyoruz. Süt oranı daha yükseliyor. Ekonomik olarak çok faydasını görüyoruz, çünkü çok verimli bir bitki” diye konuştu.

Her yıl belediyenin yardımıyla Reygras tohumunu aldıklarını kaydeden Çokak Mahallesi’nden üretici Yılmaz Yıldırım ise, “Süt ve et verimine çok iyi geliyor. Biz de her yıl bunu almaktan mutluyuz. Kaliteli bir tohum. Herkese tavsiye ederim. Ekonomik anlamda büyük katkısı var bize. Bu destek olmasaydı hem yemi hem samanı daha çok alacak ve maddi yönden çok zarar görecektim” ifadelerini kullandı.

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