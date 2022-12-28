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Hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke hibe

EKONOMİ 28.12.2022, 08:52
Hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke hibe

Denizli’de geçen mayıs, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 200 aileye 400 adet damızlık koç ve teke hibe desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi yine üreticinin yüzünü güldürecek. Başkan Osman Zolan, bu kez 500 aileye daha 1000 adet damızlık koç ve teke hibe desteği vereceklerini müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için geçen mayıs ayında damızlık koç ve teke hibe desteği sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, benzer bir projeyle yine üreticinin yüzünü güldürecek. İlk projenin başarılı bir şekilde ilerlemesi ve üreticilerin yoğun talebi üzerine uygulamaya sokulacak ikinci “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi” ile Denizlili üreticilere bir kez daha damızlık koç ve teke hibe desteği sağlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projenin müjdesini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. Geçen mayıs, 17 ilçeden projeye katılan 100 üreticiye 200 baş Karya koçluk toklu, 50 yetiştiriciye 100 baş İvesi ırkı koçluk toklu ve 50 yetiştiriciye de 100 baş Kıl Keçisi tekelik çepiç olmak üzere toplamda 200 aileye 400 baş damızlık koç ve teke desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Osman Zolan, söz konusu projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Kırsalda koyun ve keçi yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin 3 yılda bir koç / teke değişimi yapması gerektiğini, akrabalı yetiştiricilikten dolayı sürülerin verim ve kalitesinin düştüğünü aktaran Başkan Zolan, bunun da birçok olumsuzluklara neden olabildiğini anlattı. Tüm bu sıkıntıların önüne geçerek Denizlili üreticilerin kaliteli ve verimli ürün elde etmesi için ilk olarak geçen mayıs ayında 200 aileye 400 baş damızlık koç ve teke desteği verdiklerini anlatan Başkan Zolan, yetiştiricilerin yoğun talebi üzerine bu kez sayıyı 2,5 kat artırdıklarını müjdeledi. Başkan Zolan, yeni projeyle 19 ilçeden başvuracak 500 aileye 2’şer baş Karya, İvesi, Pırıt ve Pırlak ırkı koçluk toklu ve 2’şer baş Kıl Keçisi ırkı tekelik çepiç olmak üzere toplam 1.000 baş damızlık küçükbaş hayvan desteği vereceklerini kaydederek çalışmaların başladığını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma desteklerinin aralıksız sürdüğünü, her zaman çiftçinin ve üreticinin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Gece gündüz fedakarca çalışan üreticilerimiz mutlu olsun, daha fazla üretsin ve kazansın istiyoruz” dedi. Projenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, “İnşallah projemizle Denizli’mizde küçükbaş hayvan verimliliği daha da artacak üreticilerimizin daha sağlıklı sürülere kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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