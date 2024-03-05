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Hayvan üreticilerine büyük destek

EKONOMİ 05.03.2024, 08:41
Hayvan üreticilerine büyük destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin sürülerinde kalite ve verimin artması amacıyla sürdürdüğü proje ile bu yıl 321 yetiştiriciye 600 adet damızlık koç ve teke hibe desteği veriliyor.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirdiği Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesine bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında 19 ilçeden başvuruda bulunan 288 yetiştiriciye 539 adet damızlık koç, 33 yetiştiriciye ise 61 adet damızlık teke olmak üzere toplam 321 çiftçiye 600 adet damızlık koç ve teke hibe desteği başladı. İlk etapta damızlık koç ve teke dağıtımı Acıpayam ilçesinde başladı. Projeden faydalanan üreticiler kura sonucunda damızlık koç ve tekelerini teslim aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin daha verimli bir sürüye sahip olmaları adına böyle önemli bir projeyi 2022 yılından bu yana gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Başkan Osman Zolan: Yeter ki siz üretin biz her zaman yanınızdayız

Bugüne dek 689 aileye bin 378 damızlık koç ve teke teslim ettiklerini 2024’ün sonuna dek ise bu rakamın bin yirmi üreticiye toplam bin 978 damızlık koç ve teke teslim edileceğini belirten Başkan Zolan, “Tohumdan tarımsal sulamaya, arıcılıktan zararlılarla mücadeleye 50’nin üzerinde projeyle üretici kardeşlerimizin yanındayız. Üreticimizin, çiftçimizin neye ihtiyacı varsa her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. 2024 yılında inşallah 19 ilçemizde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 321 üreticimize 600 adet damızlık koç ve teke desteği vereceğiz. Dağıtımlar kısa süre sonra tamamlanacak, şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Çiftçilerimize her zaman şunu diyoruz; yeter ki siz üretin, biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

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