Haydi avukatlar Ulus'a! "İlk Bürom" projesi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğinde Ulus İş Hanı’nda hayata geçirilen ‘İlk Bürom’ projesinin açılışı gerçekleştirildi. Ulus İş Hanı’nın bir kısmının büro açma imkânı olmayan yeni mezun avukatların kullanımına açıldığı projenin açılışına katılan Başkan Mansur Yavaş, projenin, hem meslektaşlarımıza hem de Ulus esnafına faydası olacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan Ortak Hizmet Projesi protokolü kapsamında Ulus İş Hanı’nda “İlk Bürom” projesi hayata geçirildi.

Hayata geçirilen “İlk Bürom” projesinin açılış törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

YAVAŞ: “BURANIN MUTLAKA AYAĞA KALDIRILMASI GEREKİYORDU”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ulus’un ayağa kalkması lazım...” diyerek konuşmasına başladı. Yavaş, “Buranın da mutlaka değerlendirilmesi ve ayağa kaldırılması gerekiyordu. Meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları bilen birisi olarak, aynı zamanda da tarihimizi korumak, burayı kullanacak avukatlar ve müvekkiller vasıtasıyla buraya binlerce insanın gelmesi ile buranın demografik yapısını değiştirmesi amacıyla herkesin gelip sürekli olarak kullanacakları mekânların olması kararlaştırıldı” dedi.

Binanın ışıklandırıldığını kaydeden Yavaş, “Eskiden kapkara görünen binanın nasıl ışıl ışıl ortaya çıktığını göreceksiniz. Projenin, hem meslektaşlarımıza hem de Ulus esnafına faydası olacağını ama en önemlisi Cumhuriyetimizin kurulduğu bu merkez hafızalara kazılmış olan Ulus’un da inşallah ayağa kalkması ve tarihi kent merkezi olarak düzenlenmesi konusunda insanları teşvik edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞKAN: “HİZMET AVUKATLAR İÇİN ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise “Bugünden itibaren Ankara’daki yurttaşlarımızın hak arama özgürlüklerinin kullanılmasında onların adalete erişiminde bir numaralı durağı olacak bu bina… Bugünden sonra artık Ankara’da şiddete uğrayan kadınlar yalnız kalmayacaklar ve hak mücadelesi Gelincik Merkezimizle birlikte bu alanda uzman avukatlarımızla birlikte bu binanın içerisinden yükselecek. Anlamlı bir günde anlamlı bir binanın açılışını yapıyoruz. Ben bu vesile ile her şeyden önce bu imkânı bizlere sunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a şükranlarımı sunmak istiyorum” diye konuştu.

Konuşmasında avukat sayısının fazlalığı sebebiyle büro açmanın zorluğuna dikkat çeken Sağkan, şunları söyledi:

“Türkiye’de 180 bin avukat var. Yüzde 46’sını 0-5 yaş meslek grubu avukatlar oluşturuyor. Ankara Baromuza bağlı 26 bin avukatın aynı oranda çok genç meslektaşlardan oluşan bir yoğunluğu var. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar, avukat sayısının fazlalığı gibi sebeplerle genç meslektaşlarımız büro açmakta çok zorlanıyorlar. Bu sebeple bu sunulan hizmet avukatlar bakımından çok büyük anlam taşıyan bir hizmet. Mesleğe ilk başladıklarında onlara ekonomik anlamda bir nebzede olsun eşitlik unsurunu yaşatan, kendi ayaklarının üzerinde durup kendilerini geliştirebilecekleri ve karşılığında böyle bir imkândan baromuz sayesinde faydalanabilecekleri avukatların ilk durağı burası.”

Konuşmasında Ankara Barosu’nun 100. Yılı olduğuna dikkat çeken Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da şunları kaydetti:

“Ankara Barosu üyesi olduklarını unutmayan, mesleğin başında kendi yaşadıkları zorluklar yaşanmasın diye taşın altına elini koyan iki değerli meslektaşım olan başkanlarım Mansur Bey ve Erinç Bey’e çok teşekkür ederim. Ankara Barosunun ortak hayalinin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir özen ile yenilenmiş teknolojik altyapısıyla adeta Başkente armağan edilmiş Ulus İş Hanı’nda yeniden varlık mücadelesine başlıyoruz. Sorunların sadece konuşulduğu değil sorunlarımıza ilişkin çözüm önerilerinin de üretildiği bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.”

YENİ MEZUN AVUKATLAR ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANACAK

Ortak Hizmet Projesi kapsamında, Ulus İş Hanı’nda bir yandan mesleğe girişte çeşitli zorluk yaşayan yeni mezun avukatlara destek olunurken bir yandan da Ulus’taki dönüşüme katkı sağlanacak.

Ulus Çarşısı’ndaki 8 bin 500 metrekare alan içerisinde sanal ofis, bürolar, hukuk kütüphanesi, çok amaçlı salonlar, derslikler, Gelincik ve Adli Yardım Merkezleri ile kafeterya yer alıyor.