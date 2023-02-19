Hatay’a 10 tır besi ve süt yemi

Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine göndermeye başladığı 50 TIR’lık un sevkiyatına ilave olarak bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması için 10 TIR’lık besi ve süt yemini Hatay’a gönderiyor.KONYA (İGFA) - Arama kurtarma faaliyetlerinden lojistiğe, barınma, beslenme ve altyapı çalışmalarına kadar Hatay’da ihtiyaç olan tüm belediyecilik hizmetlerini yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan Hataylı vatandaşların üretim süreçlerine destek olmak amacıyla bölgeye 10 TIR’lık besi ve süt yemi gönderiyor.

YEMLERİN 2 TIRI YOLA ÇIKTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da yaşamın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, “Hatay’daki kardeşlerimizin bölgede ekmek temininin sekteye uğramaması için bölgeye 50 TIR’lık un göndermeye başladık. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak gıda TIR’larını; Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerimiz ise hijyen TIR’larını Hatay’a gönderdi. Bölgedeki ihtiyaca göre yeni araçlarımız yola çıkıyor. Şimdi de 10 TIR’lık besi ve süt yemi hazırladık. Hayvancılık yapan Hataylı vatandaşlarımızın üretim sürecine destek için ilk 2 TIR'ı bugün sabaha karşı yola çıkardık. Allah devletimizi daim etsin. Depremin ilk anından itibaren geçen süreçte Konya olarak devlet-millet dayanışmasının önemli bir parçası olduk. Hataylı kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz.” dedi.