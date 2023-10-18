Hatay Erzin'e kurulacak GES için Limak'tan iş birliği anlaşması

Limak, Hatay’da kuracağı 140 MWp’lık GES için GE Vernova ve İnojen Enerji ile anlaştı.İSTANBUL (İGFA) - Limak Enerji, Hatay’ın Erzin ilçesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı. İnşaat aşamasında bölgede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak projenin 2024 yılı Aralık ayında tamamlanması ve tesisin toplam kurulu gücünün 140 MWp olması planlanıyor

Enerji üretim, dağıtım ve ticaretinde faaliyet gösteren Limak Enerji, ülkenin enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülebilir enerji alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Limak Enerji, Hatay’da kuracağı Erzin-1 GES için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı.

Tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçlerini de GE Vernova’nın üstleneceği projenin, yerel mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) çalışmalarını ise İnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırımları firması yürütecek. Santralde GE Vernova’nın güneş enerjisi ve depolamaya imkân sağlayan entegre güç dönüştürme teknolojisi ‘FLEXINVERTER™’ kullanılacak.

İNŞAATINDA 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Erzin-1 GES projesi, faaliyete geçtiğinde 140 MWp toplam kurulu gücüyle yılda 260 milyon kWh üzerinde elektrik üretecek. Yaklaşık bedeli 130 milyon dolar olması planlanan projenin inşaat döneminde 500 kişi istihdam edilecek.

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazi üzerinde kurulacak santralin 2024 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Hatay-Erzin’deki yenilenebilir enerji yatırımıyla bölgenin elektrik dağıtım şebekesindeki talep yükünün hafifletilmesi ve bölgedeki enerji kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor. Mevcut durumda 1.321 MW yenilenebilir enerji portföyüne sahip Limak Enerji son 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon ton karbon emisyon azaltımı elde etti. Erzin GES projesinin devreye alınmasıyla da yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılması planlanıyor. Limak Enerji’nin, beşinci güneş enerjisi yatırımı olan Erzin’deki santralin devreye alınmasıyla enerji portföyünün yüzde 38’i yenilenebilir kaynaklardan oluşacak.