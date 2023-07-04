Hatay enginarlarını reyonlarında satışa sundu

Deprem bölgesinin ekonomik olarak kalkındırılarak üreticilere gelir yaratılması ve ürünlerin zarar görmeden tüketicilerle buluşması için çalışan Migros, son olarak Hataylı üreticilerden Hatay enginarı alımı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Yerel üreticilerden meyve-sebze alımlarını sürdüren Migros, son olarak Hataylı üreticilerden 18 bin 500 adet enginar alımı yaparak reyonlarında satışa sundu.

Toplamda 60 bin adet enginar alımı hedefleyen Migros, bu ürünleri mağazalarının yanı sıra online kanallarında da satışa sunuyor.

Bölgede alım seferberliği başlatarak sektöründe öncü bir adım atan Migros, daha önce Hatay’dan Arsuz limonu, portakal, Samandağ beyaz bal kabağı, dereotu, maydanoz, nane, Samandağ biberi, badem, beyaz ve kırmızı lahana, pancar ve pırasa olmak üzere toplam 600 tonu aşkın alım yapmıştı.

Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, deprem bölgesindeki illerin üretime yeniden döndürülmesi ve kalkındırılması için çiftçilerin ihtiyaç duydukları desteği verdiklerine dikkati çekerek, ürünlerini satın alarak değerini kaybetmeden tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Bugüne dek 600 tonu geçkin mahsulü koruma altına alarak tüm Türkiye’ye dağıttıklarını belirten Arslan, "Son olarak ise Hatay’daki üreticilerimizden 18 bin 500 adet enginar alımı gerçekleştirdik. Bin bir emekle üretilen bu ürünleri mağazalarımız ve online kanallarımızda satışa sunduk. Toplamda ise 60 bin adet enginar alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Birçok farklı ürün özelindeki alımlarımızı devam ettireceğiz" dedi.