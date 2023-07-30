Hatay'da 'çiftçiye destek toprağa nefes'e devam

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, il genelinde tarım sektörünün daha elverişli bir hal alması amacıyla kırsal kalkınma projeleri kapsamında çiftçiye fide ve tohum desteğini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Çiftçiye Destek Toprağa Nefes” adlı faaliyete geçen proje kapsamında İskenderun ve Arsuz ilçelerini ziyaret ederek geçimini tarımdan sağlayan çiftçi vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında çiftçilere tatlı patates, aronya ve alıç fidesi dağıtımını gerçekleştirdi.

İlk ziyaretinde Arsuz Helvalı ve Pirinçlik Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Savaş, kırsal kalkınma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından tohumlar ulaştırılan bin 500 çiftçinin ektiği silajlık mısır tohumlarının hasadına katıldı.

Türkiye Rotary Kulübü tarafından verilen destek sayesinde alınan hasat makinesi ile tohum hasadına başlayan çiftçiler, verilen destekten dolayı Başkan Lütfü Savaş’a ve Rotary Kulübü temsilcilerine teşekkür etti. 9 bin dekar alanda yapılan hasat çalışmasını ziyaret eden Savaş, küçük çiftçilere faydalı olmaya gayret ettiklerini ifade ederek 5 yıldır yapılan kırsal kalkınma projeleri sayesinde çiftçinin önemli derecede kalkındığını belirtti.

Başkan Savaş, depremden en çok etkilenen ilin Hatay olduğunu vurgulayarak. "Hep birlikte ayağa kalkacağız, üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Arsuz ilçesinde başlatılan silajlık mısır hasadına katılan Türkiye Rotary Kulübü yetkilileri, HBB tarafından çiftçiye verilen desteğe katkı sağlamak adına Hatay’da olduklarını belirterek çiftçiye sahip çıkılmasının çok mutlu ettiğini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.

Arsuz Helvalı Mahallesi’nde çiftçiye yapılan destekler sayesinde bölgenin önemli derecede rahatladığını söyleyen Helvalı Mahalle Muhtarı Ali Yılmaz, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın çiftçiye destek olmak için mısır tohumu verdiğini ve silaj makinası ile ücretsiz hasat yapıldığını belirterek çok memnun olduklarını ve teşekkür ettiğini söyledi.