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Hanzade Doğan'dan yapay zeka vurgusu

EKONOMİ 21.01.2023, 12:45
Hanzade Doğan'dan yapay zeka vurgusu

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, yapay zekâ teknolojisinin iş ve insan yaşamında yarattığı olumlu değişimler ve sorumlu yapay zekâ uygulamasının gerekliliği hakkındaki görüşlerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, İsviçre'nin Davos kentinde her yıl uluslararası katılımla düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu Yıllık Toplantılarına katıldı. Toplantılar kapsamında “Yapay Zekâya Özenle Yatırım Yapmak” başlıklı bir panelde de konuşmacı olarak yer alan Doğan toplantılara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantının ana temasının “Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği” olduğunu hatırlatan Doğan, Davos gündemini bu sene Rusya-Ukrayna savaşı, bununla gelen jeopolitik riskler, tüm dünyada ortaya çıkan enflasyon, büyümeye dair riskler, finansal sektöre dair kırılganlıklar, iklim riskleri ve teknolojinin beraberinde getirebileceği yıkıcı etkiler gibi konuların oluşturduğunu ifade etti. Bu ana temayı özellikle dünyanın karşı karşıya olduğu risklere karşı iş birliği içinde çözüm arama arayışına odaklanması nedeniyle kıymetli bulduğunu dile getiren Hanzade Doğan, “ Toplantılarda bu konulara dair iş birliğinin sadece kısa vadede bu sorunları çözmek için değil, uzun vadeli yapısal çözümler üretmek için de önemli olduğu vurgulandı. Hem katıldığım toplantılarda hem de birebir yaptığım görüşmelerde içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği risklere karşı iş birliğinin önemi ve hem şirketlere hem kamuya düşen görevler üzerine konuşuldu. Biz de iş insanları olarak buradan aldığımız ilhamla ve içgörüyle kendi iş yapış şeklimizi nasıl gözden geçireceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk.” diye konuştu.

Hepsiburada olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren ülkemizin dijital dönüşümüne, gelişimine kaldıraç olma misyonunu benimsedik. Teknoloji gücümüzü her zaman yerleşik sektörleri yıpratmaya yönelik olarak değil; onları geliştirmeye destek olmak, birlikte büyümek ve dijitalleşmelerinin hızlı sağlanması doğrultusunda kullanıyoruz. Yapay zekâ çalışmalarımızı da aynı felsefe ile devam ettiriyoruz. Biz sorumlu ve ahlaklı yapay zekâ uygulamalarını benimsiyoruz.

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