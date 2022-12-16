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"Hamurumuzda dayanışma var"! Her haneye 10 kilo un

EKONOMİ 16.12.2022, 06:54
"Hamurumuzda dayanışma var"! Her haneye 10 kilo un

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı “Un Dağıtım Projesi” bu yıl yeniden başladı. ‘Hamurumuzda Dayanışma Var’ sloganıyla başlatılan ve vatandaşların takdirini alan proje kapsamında, bu yıl 13 ilçede yaşayan dar gelirli 35 bin aileye ulaşılacak. Her aileye 10 kilogram olmak üzere, toplam 350 bin kilogram un dağıtılacak.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve başladığından bu yana hayata geçirdiği sosyal projeler, özellikle ekonomik anlamda darda olan vatandaşın yüzünü güldürüyor. Alım gücünün özellikle temel gıda maddelerinde aşırı şekilde düşmesi ile zorda kalan vatandaşların mutfağına katkı sağlayacak çok sayıda sosyal proje arasında, “Un Dağıtım Projesi” de yer alıyor. Dağıtımlara başlayan Büyükşehir’in bir noktası da Akdeniz ilçesi Abdullah Şahutoğlu Mahallesi oldu. Dağıtımlar yoğunlukla, kendi ekmeğini üreten müstakil evlerin kümelendiği dezavantajlı mahallelerde ve kırsal bölgelerde yapılıyor. 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde sosyolog olarak görev alan Berk Bağ, geçen sene gerçekleştirdikleri un dağıtım projesini bu sene de başlattıklarını ifade ederek, “Özellikle dezavantajlı mahalleler ve kırsalda ihtiyaç sahibi ve aynı zamanda kendi ekmeğini yapabilecek konumda olan vatandaşlara ulaşıyoruz. Tespit ettiğimiz her bir haneye 10 kilo un teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın en azından şu dar zamanda bir şekilde kendi ekmeklerini üretmelerini sağlıyoruz” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalıştığını ve güncel verilere sahip olduklarını kaydeden Bağ, “Tespit ettiğimiz haneleri her sene güncelliyoruz ve oralara her türlü yardımlarımızı ve desteğimizi ulaştırıyoruz.  Un yardımımız da geçen sene olduğu gibi, her sene devam etmek üzere tasarlandı” dedi.

Abdullah Şahutoğlu Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Demet Demirel, “Çok makbule geçti. Vahap Başkanımız bize yardımda bulundu. Zaten un fiyatları aldı başını gitti, çok maliyetli. Yarın ekmek açacaktık, isabet oldu. Mesela önceden birkaç ayda ekmek atıyorduk, şimdi ister istemez düşürmek zorunda kaldık, çünkü fiyatlar çok aşırı derecede uçtu. Alan var, alamayan var” dedi.

Eylem Sönmez, alım gücünün çok düştüğünü belirterek, “Evde ekmek yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı un ile de ekmek yapacağız. Allah razı olsun. Un çok pahalı, alamıyoruz. Evimize bir destek olur” derken, Sabire Şahutoğlu ise “Un için teşekkürler. Sağ olun, var olun” ifadelerine yer verdi.

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