Hamdi Ulukaya Girişimi’ne başvurular devam ediyor

Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için 2017 yılından bu yana startuplara destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nin Anadolu’dan yeni dünya markaları çıkarma amacıyla hayata geçirdiği Startup Destek Programı’na başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar programa katılan startup’ların %70’inin dünyaya açılmasını sağlayan Hamdi Ulukaya Girişimi’nin Startup Destek Programı için www.ulukayagirisimi.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular, 27 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Bir yıl sürecek Startup Destek Programı kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından seçilecek 5 girişimin kurucuları, ABD’de uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma ve global pazara erişim fırsatı yakalayacak. Hamdi Ulukaya Girişimi, program kapsamında ayrıca girişimcilere alanında uzman ve bulunduğu sektöre yön veren isimlerin mentorluğundan yararlanma imkânı sunacak.

Chobani başta olmak üzere küresel çapta başarılı şirketlerdeki yöneticilerden oluşan bir ağa katılma imkânı da bulacak olan girişimcilere ayrıca bulundukları sektörlere yönelik profesyonel pazar araştırması desteği de sağlanacak. Pazar araştırmasından elde edilen sonuçlar çerçevesinde girişimcilere yeni iş geliştirme yöntemlerinin Hamdi Ulukaya Girişimi ile birlikte uygulanması için güçlü olanaklar sunulacak. Programda yer alan girişimciler, Chobani’nin New York SoHo’daki Kuluçka Merkezi’nde, çalıştıkları sektörün ABD’deki üst düzey yöneticileriyle görüşerek şirketlerini büyütme fırsatı bulacak. Tüm giderlerin Hamdi Ulukaya Girişimi tarafından karşılandığı programa başvuru için yabancı dil şartı da bulunmuyor.