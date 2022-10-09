Halkbank’tan kadın girişimcilere 16,8 milyar TL destek

“Kadın Girişimci Destek Paketi” 139 bin kadın girişimciye yaklaştı.BOLU (İGFA) - Türkiye genelinde kadın girişimcilerle “Üreten Kadınlar Buluşmaları” çerçevesinde bir araya gelmeyi sürdüren Halkbank, etkinlik dizisi kapsamında bu kez Bolu’daydı.

Halkbank’ın kadın girişimcileri iş yaşamında desteklemek üzere geliştirdiği “Kadın Girişimci Destek Paketi” kapsamında toplam desteği 16,8 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere kadın girişimcilerle bir araya geldiği “Üreten Kadınlar Buluşmaları” kapsamında Bolu’da konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni fikirleri olan ve bunu hayata geçirmek üzere bankamıza başvuran girişimcileri, alternatif ürünlerimiz beklemektedir. Bu ürünlerimizle başta kadınlar olmak üzere tüm girişimcilerin umutlarına ortak olmaktayız. Şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 139 bin kadın girişimciye ulaştık. Verdiğimiz 16,8 milyar TL kredi desteğiyle kadın girişimci ekosisteminin daha da güçlenmesine vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Batı ve Orta Karadeniz’in Türkiye ekonomisi için çok önemli bir bölge olduğunu ve bölgedeki girişimleri desteklemeye gayret gösterdiklerini ifade eden Arslan, “70 şube ile faaliyet gösterdiğimiz Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde, 1.180 kişiyi istihdam etmekteyiz. Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerimizdeki ekonomik canlılığın devam etmesi adına esnaf ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına uygun koşullarda çözüm sağlamaktayız. Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi’nde bugüne kadar 12 bine yakın kadın girişimciye destek sağladık. Kadınları iş yaşamında desteklemek ve toplumumuzdaki konumlarını daha üst sıralara yükseltmek için çıktımız bu yolda, bölgedeki girişimcilerin toplam kredi hacmi 1,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır" diye konuştu.