Halkbank’tan 136 bin kadın girişimciye 16,3 milyar TL destek

Halkbank’tan Kadın Girişimci Destek Paketi ile 136 bin kadın girişimciye 16,3 milyar TL destek sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki tüm kadın girişimciler ile girişimci adayları, kadın kooperatifleri, yerel iş insanları ve gençlerle bir araya geldiği Üreten Kadınlar Buluşmaları’na Doğu Anadolu Bölgesi’nde devam eden Halkbank için etkinlik dizisinin yeni durağı Erzurum oldu.

Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin sürdüğünü ve toplamda 16,3 milyar TL’ye yaklaştığını vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadınların her alandaki varlıklarının güçlenmesine katkıda bulunmayı ve onları iş yaşamına katılım konusunda teşvik etmeyi hedeflediğimiz bu yolda, ülkemizin her bölgesinden kadın girişimciye desteğimizi sunduk. Türkiye genelinde 136 binin üzerinde kadın girişimciye ulaştık” dedi.

Halkbank'ın dijital platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanan etkinlikte, Genç Girişimci Destek Paketi’nden faydalanan girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek amacıyla kredileri sembolik olarak takdim edildi. Buluşmada ayrıca “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri de düzenlendi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin girişimci kadınlara, her iş insanı gibi kadın girişimcilerin de işlerinde başarılı olabilmek için finansal desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bu amaçla başladığımız bu etkinlik dizisinde Türkiye genelinde binlerce girişimciyle bir araya gelmekten ve onlara ürünlerimizi anlatmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi bugüne kadar Türkiye genelinde 136 binin üzerinde kadın girişimciye ulaştırdık. Tüm bu işlemler sonucunda 16,3 milyar TL'yi yeni girişimler için kredi olarak kullandırdık. Bu çalışmaların ülkemizin geleceğine değer katacak girişimler olduğuna her zaman inandık" dedi.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” paneline ise; Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Güzide Bakım Merkezi Kurucusu Emine Kahveci ve Tourist Turizm Otelcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Seda Tamer Öztürk konuşmacı olarak katıldı.