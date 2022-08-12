Halkbank’ın pazar payı yüzde 18 oldu

Halkbank aktif büyüklüğünü 1 trilyon TL’nin üzerine taşıdıİSTANBUL (İGFA) - Halkbank yılın ilk yarısı sonunda, toplam kredilerini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916,6 milyar TL’ye yükseltti.

KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü bu dönemde yüzde 52,1 artarak 1 trilyon 90 milyar TL oldu.

Kamu öncülüğünde yatırım ortamını iyileştirici politika adımlarının küresel ekonomik etkileri sınırladığını ve yüksek katma değerli üretime ve istihdama büyük katkı verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “İhracatçı işletmelerimizin, değişmekte olan küresel tedarik zinciri içinde ticari olarak yeni fırsatlar buldukları bu dönemde, Bankamız girişimcilere, yatırımcılara, esnaf-sanatkâra ve KOBİ’lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir” dedi.

HALKBANK’IN ESNAF KREDİ BAKİYESİ 90,6 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Halkbank’ın geleneksel misyonu olarak sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf-sanatkâr ve KOBİ’lere yönelik kredi kullandırımlarının bu dönemde daha da arttığını vurgulayan Arslan, “Yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, kredi kullanan esnaf sayısında yüzde 52, kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126’lık artış gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılsonu itibarıyla 79,9 milyar TL’ye ulaşan bankamızın esnaf kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısı sonunda 90,6 milyar TL’ye yükselirken, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayımız da 1,1 milyon olmuştur. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payının yüzde 50 olarak gerçekleştiği bu dönemde Halkbank, KOBİ kredilerinde Türkiye’nin lider bankası olmaya devam etmiştir” dedi.

35 YAŞINI AŞMAMIŞ GİRİŞİMCİLERE 350 BİN TL GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Üretmek, ürettiğini değere dönüştürmek ve çevrelerinde yeni istihdam olanakları oluşturmak isteyen tüm gençlerin bu buluşmalara davetli olduğuna dikkat çeken Arslan, “Bu dönemde müşterilerimize, Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi, Teknokent Destek Paketi ve küresel iklim krizinin etkilerine karşı atılacak çevreci adımları destekleyen Yeşil Enerji Kredi Paketi gibi yeni ürünler sunduk. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlama amacıyla da 6 farklı girişimci modeline yönelik Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci kredilerimizi duyurduk. Üniversite mezunu genç girişimcilerden kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere kadar, geniş bir yelpazede alternatiflere sahip olan bu ürünümüzle 33 bin girişimcimizin 6,2 milyar TL destekten yararlanmasını sağladık. Halkbank’ta tüm gençlerin iş hayatında var olabilmeleri adına destek mevcuttur. Yeni ürünlerimizle üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olanları hedeflemekteyiz. 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredisini, azami 350 bin TL limitli ve 60 aya varan vade fırsatıyla sunmaktayız" diye konuştu.