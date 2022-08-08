Halkbank, Rize'nin 'üreten kadınları'yla buluştu

Kadınların iş yaşamına katılımını teşvik etmek ve genç girişimcileri Türkiye’ye değer katacak yeni iş alanlarında desteklemek üzere faaliyetlerini sürdüren Halkbank, Üreten Kadınlar Buluşmaları için Rize'deydi.RİZE (İGFA) - Üreten Kadınlar Buluşmaları için Rize'de bilgilendirme toplantısı düzenleyen Halkbank, Türkiye’deki tüm girişimci ve girişimci adaylarını, kadınları, kadın kooperatiflerini yerel iş insanlarını ve gençleri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliği Halkbank'ın dijital platformu üzerinden canlı olarak da yayınladı.

Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin 15 milyar TL’yi aştığı bilgisini veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadınları iş yaşamına katılım konusunda teşvik etmek, onları birer girişimci olarak hayallerine koşarken desteklemek amacıyla çıktığımız bu yolda, çok kısa süre içinde büyük mesafe kat ettik. Türkiye genelinde tam 132 bine yakın kadın girişimciye desteğimizi ulaştırdık” dedi.

“DOĞU KARADENİZ’DE 6 BİNE YAKIN KADIN GİRİŞİMCİYE 606 MİLYON TL KREDİ KULLANDIRDIK”

Halkbank'ın Doğu Karadeniz bölgesinde 52 şubeyle faaliyet gösterdiği ve toplam 737 kişiyi istihdam ettiği bilgilerini veren Arslan, bölgenin ekonomik gelişimine büyük önem veren banka olduklarını belirterek, bölgedeki işletmelere özel çözümler geliştiren saha arkadaşları ekonomik canlılığı devam ettirmek üzere esnaf ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına uygun koşullarda çözüm sağlayabilmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Arslan, "Karadeniz bölgesinde yoğun çalıştığımız alanlardan biri de kadın girişimcilerdir. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 6 bine yakın kadın girişimci, verdiğimiz desteklerden yararlanmıştır. Hayallerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu girişimcilerin toplam kredi hacmi de 606 milyon TL'yi aşmıştır" dedi.

Genç Girişimci Destek Paketi’nden faydalanan girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek amacıyla kredilerinin sembolik olarak takdim edildiği buluşmada, “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri düzenlendi.