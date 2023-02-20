Halkbank duyurdu... Kredi ödemeleri başvurusuz ve faizsiz 6 ay ertelendi

Halkbank, deprem bölgelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi ödemelerinin 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledi.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etilenen illerdeki esnaf ve sanatkarlara yönelik bir borç ertelemesi kararı da Halkbank'tan geldi.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların bankadan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerinde kullanmış oldukları Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Banka, söz konusu açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Halkbank/status/1627682361973395456