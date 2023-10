Halk Et, markalarına bir yenisini daha ekledi

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, üretimlerine bir yenisini daha ekleyerek Hulk Mama markasıyla kedi ve köpek maması üretimine başladı. Marka ve patent tescilini alan Halk Et, hayvansal atıkları ekonomiye kazandırıyor.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, insan gıdası olamayacak yan ürün ve hayvansal atıkları ekonomiye kazandırıyor. Hulk Mama markasıyla konserve kedi ve köpek maması üreten tesis, Türk Patent Enstitüsünden marka ve patent tescilini aldı.

2020 yılında marka ve patent belgesi alarak Halk Et olarak üretime başladıklarını açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “AR-GE çalışmalarımızla birlikte markalar oluşturmaya devam ettik. Sancak Kavurma, “Çorum’dan” ve“ondokuz” markalarımızla birlikte kavurma ve sucuk üretmeye devam ettik. Sancak kavurma markası adı altında da tüm Türkiye’deki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışlarımız devam etmektedir. Son olarak, inovasyon ürünlerimizden birisi olan Hulk Mama adıyla marka ve patent tescillerini alarak kedi köpek maması üretimine başlamış bulunmaktayız.” dedi.

Çöplü, “Tesisimizde çok miktarlarda kesim atıkları oluşmaktadır. Bu atıkların imha edilmesi için yüksek miktarda maliyetler vardır ve bu da devamlılık arz eden giderler demektir. Bu amaçla; Çorum Belediyesi, Halk Et Kombinasına ilave olarak, Yaş Kedi Köpek Maması Üretim Tesisi kurarak, mevcut atıkları değerlendirecektir. Kedi Köpek Maması imalatında, mevcut atıkları kullanmak suretiyle, doğrudan gelir sağlayacak bir işletme Belediyemize kazandırılmış olacaktır. Bu işletme ile doğrudan ve dolaylı olarak yeni iş istihdamları da oluşacaktır.” dedi.