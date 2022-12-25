Halk Ekmek üretime başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen fabrikada halk ekmek üretimi başladı. Üretilen ilk ekmekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen halk ekmek projesinde üretim başladı. Günlük 100 Bin ekmek üretimi gerçekleştirilecek olan halk ekmek fabrikasında ilk ekmekleri Başkan Beyazgül, Vali Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli fırına sürdü.

Halk ekmek fabrikasında 1 Ocak’ta seri üretim başlıyor. BELTUR A.Ş tarafından işletilecek Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler yılbaşından itibaren şehrin farklı bölgelerine kurulan 35 farklı büfede satışa sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunarak son teknoloji modern cihazlarla donatılan fabrikada ekmek üretiminin startını verdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “HALK EKMEK FABRİKASINDA GÜNLÜK 100 BİN EKMEK ÜRETİLECEK”

Halk Ekmek Fabrikasındaki çalışmaları incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Halk ekmek fabrikasında deneme üretiminin başladığını 1 Ocak 2023’ itibariyle de seri üretime geçileceğini aktardı.

Başkan Beyazgül, “ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan halk ekmek fabrikasındayız. Ekmek fabrikamızda deneme üretimine başladık. Üretilen ekmekler el değmeden, tamamen steril bir ortamda pişirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Halk ekmek Şanlıurfa’mızın ihtiyacıydı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok önemliydi. Şanlıurfa hane başı kişi sayısı oldukça fazla olduğundan temel ihtiyaç ürünü olan ekmeğin ucuz olması dar gelirli vatandaşlarımız için bir tasarruf olacak. Ekmek almaya imkânı olmayan vatandaşlarımız için de ücretsiz olarak ekmek sunma çalışmalarımız da devam ediyor. Fabrikaya giren ham madde 15 dakika içerisinde ekmek olarak fırından çıkmış oluyor.” Dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ŞANLIURFA’YA ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMETİ DAHA KAZANDIRDIK”

Şanlıurfa’ya çok önemli bir hizmeti daha kazandırdıklarını ifade eden Başkan Beyazgül, “Kendi tesisimizde kendi elemanlarımızla bu üretimi yapmaktayız. Şanlıurfa’mız için önemli bir hizmetti halkımız bunu bekliyordu. Şehrin farklı satış noktalarında 35 büfede satışını gerçekleştireceğiz. Büfeleri dezavantajlı bölgelere yerleştireceğiz. Bu şekilde halkımıza ulaşacağız. Ekmek fabrikamızın günlük 100 Bin ekmek üretim kapasitesi bulunmaktadır. Allah’ın izniyle burada üreteceğimiz ekmekler dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarına ulaşacak. Bu fabrika halkımıza hizmet edecek. Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerine yer verdi.

VALİ AYHAN “ŞANLIURFA’DAKİ EN DEĞERLİ HİZMETLERDEN BİRİ HALK EKMEK”

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Beyazgül’e böyle önemli bir hizmeti Şanlıurfa’ya kazandırdığı için teşekkür ederek Halk Ekmek Fabrikası’nın Şanlıurfa’daki en değerli hizmetlerden biri olarak görüyorum dedi. Vali Ayhan belediye eliyle ihtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlara sunulacak halk ekmeğin sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.