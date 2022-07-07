Halk ekmeğe de zam geldi

Kütahya Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeğe artan maliyetler neticesiyle zam geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “07.07.2022 günü itibari ile şehrimizde ve tüm ilçelerimizde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırıncılar Odasının belirlemiş olduğu yeni ekmek fiyatlarımız yürürlüğe girecektir.

Eski Fiyat 210 gr Ekmek: 3 TL Yeni Fiyat 210 gr Ekmek: 4 TL

Eski Fiyat 1 kg Ekmek: 14.30 TL Yeni Fiyat 1 kg Ekmek: 19 TL

olarak güncellenmiştir” denildi.

Artan fiyatlarla ilgili açıklama yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık “ Kütahya belediyesi olarak bu işin halk ekmek büfelerinden satılan ekmekler üzerinde karar vericiyiz. Yaptığımız sözleşme gereği en az % 20 indirimli ekmek satma yükümlülüğü söz konusu. Buradan yola çıkarak daha önce 210 gr ekmek 2.5 TL iken yarından itibaren 230 gr ekmek 3.5 TL olacak. Gramaj artırarak 3.5 TL yaptık. Halk ekmek büfelerinde ekmeğin kilosu 19 TL olması gerekirken biz 15.20 kuruş TL olacak şekilde karar aldık” dedi.

Fiyatların artmasında doğalgaz, işçi maliyeti, un fiyatları ve elektrik fiyatındaki artışlar etkili olmuştur.