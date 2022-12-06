Son Dakika

HAK-İŞ'ten hükümete çağrı

EKONOMİ 06.12.2022, 07:15
HAK-İŞ'ten hükümete çağrı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “7 milyon asgari ücretli ve aileleriyle birlikte 30 milyona yakın kişiyi mutlu edecek, yüzünü güldürecek, yaşam standardını yükseltecek bir reçeteyi hükümetten ve işverenlerden bekliyor ve istiyoruz.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)
Başlayacak olan asgari ücret tespit çalışmaları öncesinde Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’den asgari ücret artışına ilişkin bir açıklama geldi.

Son yıllarda yapılan ücret artışlarının hayat pahalılığına çözüm olamadığının altını çizen Değirmenci, “Milyonlarca çalışanın gözü, kulağı hükümetten ve işverenlerden gelecek adaletli bir zam oranında. Yapılacak zamda öncelikle çalışanların memnuniyeti göz önüne alınmalıdır. Öte yandan sadece beklediğimiz düzeyde ücret artışı yapmak da yetmiyor. Örneğin, geride bıraktığımız Temmuz ayında asgari ücrete, rutin uygulamanın dışına çıkılarak yüzde 30 oranında ek bir zam yapılmıştı. O dönem, asgari ücret 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıktı. Günün koşullarında toplumun tüm kesimleri tarafından bu artış memnuniyetle karşılanmıştı. Fakat çalışanlar adına sevincimiz maalesef çok kısa sürdü. Asgari ücrete gelen zam, market reyonlarında, giyim mağazalarında, kırtasiye raflarında, kira ve faturalar girdabında hemen eriyip gitti. Bu nedenle diyoruz ki, asgari ücrete ciddi bir artış yapmanın yanında, enflasyon canavarını da frenleyecek, fahiş zamların önüne geçecek bir seferberlik haline geçilmeli ki, asgari ücrete yapılacak zammın bir anlamı olsun” ifadelerini kullandı.

“HAKKIMIZ OLAN VERİLSİN YETER”

“Yatırımcılar, işverenler piyasa koşulları nedeniyle ne zaman dara düşse, işçi bugüne kadar fedakârlıktan hiçbir zaman kaçmamıştır. Şimdi sıra işverenlerdedir” diyen Değirmenci, “Bugün ülkemizde dönen çarkların, tüten fabrika bacalarının en başlıca unsuru çalışanlardır. Çalışanlar işyerlerini ve dolayısıyla işverenleri ayakta tutmakla kalmamış, bu ülkeye katma değer sağlamıştır. Çalışanların tüm bu özveri ve fedakarlığı artık karşılık bulmalıdır. Asgari ücrette Türkiye’nin geçim koşulları, yaşam standardı göz önünde bulundurularak bir zam oranı belirlenip, ortak bir mutabakatla imza altına alınmalıdır. Çalışanlara sadece alınterinin karşılığını adaletli bir şekilde verilsin yeter” diyerek asgari ücrete ciddi bir zam yapılmasını istedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü işleyişindeki ve yapısındaki yanlışlıklara da vurgu yapan Değirmenci, “Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliği taşıyan bir yapının içerisinde sadece bir işçi konfederasyonun olması bize göre yeterli değildir. Bu masada asgari ücret artışından etkilenecek olan herkesi temsilen birileri olmalıdır” diyerek komisyonun yapısına ilişkin düzenlemeye gidilmesinin çok daha verimli sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

“VERGİLİ DİLİMİ YÜZDE 10’A SABİTLENMELİDİR”

Öte yandan çalışanların maaşlarındaki vergi yükünün ağırlığına da dikkat çeken Değirmenci, “2022 yılının başında çalışanların aldığı maaş ile Aralık ayı itibariyle aldıkları maaş arasında vergi dilimi uygulaması nedeniyle ciddi farklar ve kayıplar var. Tüm çalışanlar bu vergi yükünün altında ezilmektedir. Bizlerin toplu iş sözleşme masalarında elde ettiği ücret artışları vergi dilimi uygulaması nedeniyle eriyip gitmektedir. Bu nedenle en azından devam eden hayat pahalılığı sona erene kadar vergi dilimi yüzde 10’a sabitlenmelidir. Sonrasında da adaletli ve hakkaniyetli bir vergi dilimi uygulaması hayata geçirilmelidir” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4