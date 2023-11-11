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HAK-İŞ İzmir'den Filistin'e yardım eli

EKONOMİ 11.11.2023, 11:30
HAK-İŞ İzmir'den Filistin'e yardım eli

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, İsrail'e öfke kusarken, herkesi Filistin'e destek olmaya çağırdı.İZMİR (İGFA) - HAK-İŞ İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Filistin ve Gazze’de Siyonist İsrail tarafından bir insanlık suçu işlendiğini, masum insanların büyük bir vahşetle karşı karşıya kaldığını belirterek, “HAK-İŞ olarak, günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. ‘Filistin için Haydi HAK-İŞ, Filistin’in Yaralarını Birlikte Saralım, Sen de Bağış Yap, Filistin’e Yardım Elini Uzat’ diyoruz” dedi.  

Şimşek, “Bütün HAK-İŞ teşkilatımızı, Sendikalarımızı, şubelerimizi ve üyelerimizi yardım kampanyamıza etkin ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz” dedi.  

HAK-İŞ İl Başkanı Gültekin Şimşek yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:  “Siyonist İsrail Devleti uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de, özellikle de Gazze’de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör devleti İsrail’in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.  

İşgalci İsrail devleti, ‘tam abluka’ kararıyla, Gazze’yi Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirmiştir. Elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt gibi temel insani ihtiyaçların Gazze’ye girişini engelleyen terör devleti İsrail, internet hatlarını da keserek Gazze’nin dünya ile bağlantılarını da koparmaktadır. HAK-İŞ olarak, hiçbir kutsalı ve ahlakı olmayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden soykırım yapan terörist İsrail devletini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

HAK-İŞ olarak, Siyonist İsrail’in Filistin halkına yönelik artık sistematik hale gelen bu saldırılarını sadece izlemekle yetinen uluslararası toplumu kınıyoruz. İşgalci İsrail’den uluslararası hukuk önünde bu terör eylemlerinin hesabının en ağır şekilde sorulmasını istiyoruz. BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını, siyonist İsrail Devletinin Netenyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanması için çaba göstermeye davet ediyoruz.  

HAK-İŞ olarak Genel Başkanımız Sn. Mahmut Arslan öncülüğünde günlerdir aç-susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık.  

‘Filistin için Haydi HAK-İŞ, Filistin’in Yaralarını Birlikte Saralım, Sen de Bağış Yap, Filistin’e Yardım Elini Uzat’ diyoruz. HAK-İŞ olarak, kampanyada toplanan yardımları Gazze’ye ulaştırmak için kampanyamızı başlatıyoruz. 

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, HAK-İŞ teşkilatımızı, Sendikalarımızı, şubelerimizi ve üyelerimizi yardım kampanyamıza etkin ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.” 

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