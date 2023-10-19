Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nde 'Merkez' ne durumda?

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 72 milyar 708 milyon lira artarak 10 trilyon 751 milyar 390 milyon liraya yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası, BDDK verilerine göre yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin bültende, sektörün kredi hacmi 13 Ekim itibarıyla 72 milyar 708 milyon lira arttığını, söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liradan 10 trilyon 751 milyar 390 milyon liraya yükseldiğini raporladı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 282 milyar 87 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 623 milyar 941 milyon lira oldu.

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 13 Ekim itibarıyla 8 milyar 956 milyon lira artışla 1 trilyon 453 milyar 147 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 101 milyon lirası konut, 87 milyar 979 milyon lirası taşıt ve 920 milyar 66 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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