Haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Eylül ile biten haftada 50,5 milyar lira azalarak 13 trilyon 363,6 milyar liraya geriledi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Eylül ile biten haftada 50,5 milyar lira azalarak 13 trilyon 363,6 milyar liraya geriledi.

Buna göre, aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artışla 7 trilyon 376 milyar 850 milyon 976 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 azalarak 5 trilyon 366 milyar 561 milyon 341 bin lira olurken, bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 212 milyar 525 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Eylül itibarıyla 760 milyon dolarlık azalış görüldü.