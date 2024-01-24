Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması döviz kurlarını olumsuz etkileyebilir

Bursa Kapalı Çarşı’da döviz bürosu yetkilisi, Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması halinde döviz kurlarında yükseliş ivmesinin daha da hızlanabileceğini ifade etti.Esmanur GÜLBAHAR / Cüneyt YAMAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınabileceğinin gündeme gelmesine ilişkin Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan döviz bürosu yetkilisi, “Şu anda piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın koordineli hareketi bir dengeleme ve fiyat unsuru olarak görülüyor. Merkez Bankası Başkanı görevden alınırsa bir değişiklik imajı da piyasaya yansıyacaktır. Bu nedenle döviz kurlarında yükseliş ivmesi daha da hızlanabilir.” dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI GÖREVDEN ALINIRSA NELER YAŞANABİLİR?

Erkan'ın görevden alınmasının piyasalarda güven kaybına neden olabileceği düşünülüyor. Hafize Gaye Erkan, son dönemde faiz artırımı kararları ile enflasyonu düşürmek için önemli adımlar atmıştı. Bu kararlar, piyasalarda olumlu karşılandı ve döviz kurlarında bir düşüşe neden oldu ancak Erkan'ın görevden alınması halinde bu olumlu hava bozulabilir ve döviz kurlarında yükseliş ivmesi daha da hızlanabilir.

Ek olarak Erkan'ın yerine gelecek ismin de döviz kurlarını etkileyeceğini belirtmekte fayda var. Erkan'ın yerine gelecek isim, piyasalardaki beklentileri karşılayamazsa döviz kurlarında daha da büyük bir yükseliş yaşanabilir.

Türkiye'de döviz kurları, 2024 yılında rekor seviyelere yükseldi. Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gitse de döviz kurları üzerindeki baskı devam ediyor.

23 Ocak 2024 tarihi itibariyle dolar/TL kuru 30,27, euro/TL kuru 32,92 ve sterlin/TL kuru 38,49 seviyesinde bulunuyor. Bu kurlar, 2024 yılındaki rekor seviyelere göre biraz gerilemiş olsa da hala yüksek seviyelerde bulunuyor.

DÖVİZ KURLARI ÜZERİNDE BASKININ DEVAM ETMESİNİN BAŞLICA NEDENLERİ NELERDİR?

Enflasyon: Türkiye'de enflasyon, son dönemde rekor seviyelere yükseldi. Enflasyonun yüksek olması, Türk lirasının değerini düşürüyor.Faiz: Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gitti ancak faiz artırımları, ekonomiyi yavaşlatacağı ve işsizliği artıracağı endişeleri nedeniyle piyasalarda olumsuz karşılandı. Bu durum da döviz kurları üzerinde baskı yaratıyor.Küresel ekonomik gelişmeler: Küresel ekonomik gelişmeler de döviz kurları üzerinde etkili oluyor.Küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına ve Türk lirasından kaçışlarına neden oluyor. Bu durum da döviz kurlarını yükseltiyor.

Döviz kurları üzerindeki baskının devam etmesi, Türkiye ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Döviz kurlarının yükselmesi, enflasyonu daha da artırabilir, ekonomiyi yavaşlatabilir ve işsizliği artırabilir.